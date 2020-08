Leoncine anuncia pré-candidatura a vereador

No dia 27 de agosto, aniversário da fundação da cidade de Americana, o empresário Lucas Leoncine lançou sua pré-candidatura a vereador por Americana. Jovem, Lucas já concorreu ao cargo nas eleições de 2016 obtendo uma expressiva votação contando 1.134 votos.

Apesar de estar entre os 19 mais votados, ficou fora da Câmara por conta do quociente eleitoral. Desde então, tem acompanhado de perto a rotina política e administrativa da cidade de Americana, buscando ainda mais preparo para assumir o cargo no Legislativo.

Formado em Tecnologia Têxtil, com especialização em Gestão de Negócios e Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal, Lucas Leoncine é proprietário de tradicional comércio no bairro Jardim Ipiranga desde 1997, Diretor da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), membro conselheiro do Sincomércio, tem forte atuação voluntária em entidades do terceiro setor, nas Paróquias do Senhor Bom Jesus e São Judas Tadeu e em diversos conselhos municipais.

Lucas também já foi vice-presidente da Associação de Moradores (Ambiladino) – Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Ipiranga, Vila Lourecilda, Vila Amorim, Vila Dainese, Santa Inês, Jardim Miriam e Vila Omar e na ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana como coordenador da Distrital Oeste, secretário da diretoria executiva (gestão Dimas Zulian), membro do Conselho Deliberativo e diretor da Acia do Bem.

Com toda essa bagagem, Lucas diz estar preparado para ser vereador da cidade de Americana.

“Chegou a hora de Americana encontrar um novo caminho. Estou preparado para assumir esse compromisso com a cidade e com a população”, diz Lucas.