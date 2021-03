Leoncine agora mira meio ambiente; Pastor Miguel quer álcool em gel na cesta básica

Pastor Miguel propõe lei que inclui álcool em gel na cesta básica fornecida a famílias em situação de vulnerabilidade social

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei que inclui o álcool em gel na lista de produtos da cesta básica distribuída pela prefeitura para famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o texto do projeto, será incluído na cesta básica um frasco de álcool etílico hidratado 70° INPM, na quantidade mínima de 400 gramas, sempre que for decretada situação de emergência motivada por pandemias, como é o caso da Covid-19. O texto cita ainda como exemplo a gripe H1N1 e menciona “outras doenças que possam se manifestar, colocando em perigo a saúde”.

“Com a pandemia de Covid-19, a utilização do álcool gel se tornou rotina na vida de toda a população. E embora o valor de mercado tenha diminuído nos últimos meses, muitas pessoas não possuem condições financeiras para a aquisição, recorrendo às receitas caseiras ou ainda à colocação de água ou outro álcool não adequado para fazer o produto render mais”, destaca Pastor Miguel.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.

Leoncine apresenta demandas relacionadas ao meio ambiente em reunião com secretário municipal

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se com o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, como parte da agenda de encontros que o parlamentar tem realizado nas secretarias da cidade com o objetivo de conhecer as atividades desenvolvidas e apresentar demandas relacionadas.

Durante o encontro, Leoncine tratou de situações referentes à coleta seletiva, ecopontos, drenagem urbana, revitalização de algumas áreas verdes da cidade e também de solicitações de podas de árvores com protocolos antigos que ainda não foram atendidos e casos de árvores que estão em condições precárias, com risco de queda.

Leoncine destacou a importância de um bom diálogo entre Legislativo e Executivo, além da harmonia entre os secretários. “Muitas vezes, as demandas abrangem não apenas uma, mas várias secretarias da cidade simultaneamente, e o trabalho em conjunto é fundamental para que um bom serviço seja prestado à população”, avaliou.