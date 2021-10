Leonardo volta a região com show em Paulínia

Um dos maiores patrimônios da música brasileira, o cantor Leonardo, se apresenta no dia 03 de dezembro, a partir das 19h, na cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo. O show irá acontecer no Premium Paulínia, uma das casas de eventos mais sofisticadas do interior do Estado. Na mesma noite, também sobe ao palco a dupla Luiz Miguel & Daniel. A realização do evento é da The One Produções e Chicão Shows.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Mesa Premium, Mesa Ouro, Mesa Prata e Mezanino Vip. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://tycket.com.br/evento/192/LEONARDO_in_Paulnia, ou na bilheteria do local. Os valores variam entre R$ 108,90 e R$ 293,33. O evento irá ocorrer respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde local.

Leonardo soma a marca de mais de 30 milhões de cópias vendidas e concretiza o sonho de dar continuidade à carreira da dupla Leandro & Leonardo que marcou gerações com grandes sucessos. Depois de gravar o álbum “Bar do Leo” e rodar o país com a turnê “Cabaré”, em parceria com Eduardo Costa, Leonardo gravou o DVD “Canto, Bebo e Choro”, em abril de 2018.

Com 22 CDs e sete DVDs lançados, Leonardo celebra com “Canto, Bebo e Choro” uma longa carreira marcada por sucessos que embalaram diversas gerações. A voz por trás de alguns dos maiores hits do sertanejo apresenta ao público um projeto que exalta a trajetória do artista fenômeno do gênero que mais cresce no Brasil.

DVD Leonardo – Canto, Bebo e Choro:

https://www.youtube.com/watch?v=7aCUt1cAJRM

Com 15 anos de carreira e três álbuns lançados, Luiz Miguel & Daniel é uma das duplas mais afinadas do Brasil. Além de ganhar notoriedade por todo o Brasil com a música autoral “O que já era meu”, a dupla também se destaca ao interpretar canções de sucessos da música sertaneja. No repertório da dupla, estarão grandes sucessos conhecidos do público raiz e atual do sertanejo.

LEONARDO

Quarto filho de oito irmãos, Leonardo (Emival Eterno da Costa) nasceu em Goianápolis, cidade do interior do Estado de Goiás, no dia 25 de julho de 1963. Filho de Carmem Divina da Silva e de Avelino Virgulino da Costa, Leonardo tinha como companheiro inseparável seu irmão Leandro (Luís José da Costa), quase dois anos mais velho, nascido no dia 15 de agosto de 1961.

Devido à inúmeras dificuldades, a família mudou-se para Carmo do Rio Verde/GO, para tentar uma nova oportunidade. Infelizmente o rumo das coisas não foi o esperado e, por isso, a família retornou para Goianápolis, onde Seu Avelino passou a trabalhar como meeiro na lavoura de tomates.

Desde pequeno, Leandro era o mais tímido, mas, sonhava com uma vida melhor para sua família. Na plantação de tomates era ágil e na roça, o repertório obrigatório eram as músicas de Chitãozinho & Xororó. Seu Avelino, assim como Leandro, estava sempre acompanhado de sua viola, despertando nos garotos a atenção para a música. Leonardo por sua vez, sempre muito elétrico e animado, apesar das diversas brincadeiras, tinha um lado sério e dava um jeito de ganhar mais realizando trabalhos extras, e sonhava com uma vida melhor para toda a sua família.

Novamente, devido às dificuldades vividas, a família foi obrigada a deixar sua cidade natal e partir para Goiânia/GO. A dura experiência fez com que todos decidissem voltar à Goianápolis. Nesta época, com o incentivo dos amigos, Leandro dedicava o tempo livre à música e entrou para a banda “Os Dominantes”, que tocava sucessos de Roberto Carlos e dos Beatles. Enquanto isso, Leonardo, cantava somente no trabalho, mas, aos poucos os dois irmãos começaram a ensaiar como dupla e decidiram, com o apoio de toda família, voltar para Goiânia para tentar carreira na música.

Chegando à capital, os dois meninos, logo arrumaram emprego para se sustentar. Leonardo trabalhava em uma farmácia e Leandro no mercado central. Todos os minutos de folga eram dedicados aos ensaios. Tio Zé, irmão de Dona Carmem, viajou com eles e se encarregava de conseguir apresentações para a dupla, assim como Anselmo, patrão de Leonardo. Foi nessa época que o nome da dupla foi escolhido. Ao saberem que um dos funcionários da farmácia teve filhos gêmeos batizados de Leandro e Leonardo, não tiveram dúvidas.

As apresentações não rendiam muito dinheiro, mas, mesmo assim eles não desanimavam. No final dos anos 1980, o Brasil teve o privilégio de conhecer Leandro & Leonardo. Leandro, ao lado de seu irmão, Leonardo, fizeram uma das maiores e melhores duplas da história da música sertaneja.

Juntos, os irmãos emplacaram sucessos como “Entre tapas e beijos”, “Pense em mim”, “Talismã”, “Eu juro”, “Essas mulheres”, “Não aprendi dizer adeus”, “Você é desejo e eu sou paixão”, “Um sonhador”, entre outras canções que fazem parte da história dos brasileiros até os dias de hoje. Vítima de um agressivo câncer no pulmão, Leandro faleceu em 1998, aos 36 anos. O sucesso dos irmãos goianos não durou dez anos. Porém, tempo suficiente para emplacar hits e eternizar a dupla no coração dos brasileiros. Leonardo segue carreira solo, até os dias de hoje.

LUIZ MIGUEL & DANIEL

Os irmãos, nascidos em Assis Chateaubriand/PR (Luiz Miguel) e Toledo/PR (Daniel), iniciaram suas carreiras ainda crianças. Luiz Miguel aos 11 anos de idade, e Daniel aos 14 anos, ambos se apresentando com o pai (Sereno).

Miguel Ronsani Fogassa, teve sua primeira dupla cantando ao lado de seu pai. Apaixonado pela música, começou a tocar violão aos 13 anos. Após a dupla com o pai, foi vocalista de várias bandas de baile até montar dupla com seu irmão Daniel, em junho de 2007.

Já Daniel Ronsani Fogassa, apaixonado por música desde a infância, se encantou pela viola aos 13 anos, ao ver seu pai e o parceiro tocando músicas sertaneja de raiz. Aos 14 anos ganhou sua primeira viola. Ao ver seu talento pela música, seu irmão (Luiz Miguel) incentivou a aprender vários outros instrumentos, como violão, guitarra, teclado e etc. Daniel passou a tocar profissionalmente com o irmão em bandas de baile como guitarrista.

Trabalhando na mesma banda, resolveram sair e montar a dupla Luiz Miguel & Daniel. Donos de um timbre vocal diferenciado carregam um dom pouco comum no estilo sertanejo: a inversão de voz. Os dois fazem a primeira, a segunda e a terceira voz. Luiz Miguel & Daniel se diferenciam pela originalidade. Suas raízes, a paixão de Luiz Miguel pela música, e a viola de Daniel, que leva ao som da dupla, características vindas do sertanejo raiz ao universitário, formam a receita para uma carreira promissora e de muito sucesso.

“O que já era meu”, é uma das músicas de maior destaque da carreira da dupla. O sucesso dos irmãos tocou em diversas rádios do Brasil, chegando a ficar entre as principais músicas executadas por várias semanas. Juntos, celebram 15 anos de carreira e três álbuns lançados.

SERVIÇO

Evento: Show Leonardo e Luiz Miguel & Daniel

Data: 03 de dezembro

Horário: 20h

Local: Premium Paulínia – Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 4.545 – Parque Brasil 500 – Paulínia/SP.

Valores: Entre R$ 108,90 e R$ 293,33

Mais informações: (19) 9 8439 4444 / https://tycket.com.br/evento/192/LEONARDO_in_Paulnia