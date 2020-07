Leonardo Villar, ator de Pagador de Promessas, morre aos 96 anos

O ator Leonardo Villar morreu hoje (3), em São Paulo, aos 96 anos, vítima de uma parada cardíaca. Nascido em Piracicaba, em 25 de julho de 1924, Villar ficou internacionalmente conhecido após interpretar a personagem Zé do Burro em O Pagador de Promessas, de 1962 – filme de Anselmo Duarte, vencedor da Palma de Ouro do festival de Cannes, na França.

Villar trabalhou também em filmes como Procura-se uma Rosa; Lampião, o Rei do Cangaço; e Samba. Na TV, participou de dezenas de novelas, entre elas Pé na Jaca, Passione, Ossos do Barão, Estúpido Cupido, O Fiel e a Pedra, Marquesa de Santos, Barriga de Aluguel, e Amazônia.

No teatro, Villar teve passagem marcante no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), com participações em peças como Pedreira das Almas e Um Panorama Visto da Ponte.

Com informações Agência Brasil