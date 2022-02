Leonardo lança cerveja em live no youtube

O cantor Leonardo fará um show exclusivo, que será transmitido para todo o Brasil pelo seu canal oficial no YouTube, no dia 16 de fevereiro, às 20h. O evento marcará o lançamento da nova cerveja Cabaré, uma puro malte dourada, com lúpulos alemães, no estilo American Lager e de baixa fermentação. A dupla Bruno & Marrone também participará da ação.

Com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto astral, os sertanejos farão um show em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo. Leonardo e Bruno & Marrone, que são amigos há 36 anos, apresentarão uma bagagem de hits que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja, e revisitarão sucessos das últimas quatro décadas.

O show, que não terá público presente no local por conta da pandemia, é parte do já consagrado projeto “Cabaré”, que une os três grandes nomes da música sertaneja em uma agenda extensa de shows previstos nas principais cidades do Brasil, em 2022, e promete arrastar multidões para uma grande festa.

A cerveja Cabaré foi criada a partir de uma parceria entre o Engenho Dom Tapparo e o Grupo Petrópolis. O rótulo tem o cantor Leonardo como embaixador e seu rosto estampará toda a campanha publicitária do novo produto.

@cervejacabare

@leonardo

#UmShowDeCerveja

#BebaComSabedoria

SERVIÇO:

Live Cerveja Cabaré | Leonardo, Bruno & Marrone

Data: 16 de fevereiro de 2022

Horário: 20h

Link da transmissão: https://www.youtube.com/leonardocantor

Evento virtual e gratuito

Crédito da foto: Marcos Lopes