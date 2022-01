Léo reclama falta de médicos especialistas e Dourado quer app pra Gama

O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a falta de médicos especialistas rede municipal de saúde e a falta de clínico geral na Unidade Básica de Saúde (UBS) do São José, na região do Jardim América 2.

No documento, o parlamentar menciona que tem sido procurado por diversos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que relatam que há especialidades sem atendimento, como neurologistas, e outras nas quais a fila de espera é muito grande, como no caso da necessidade de consultas com cardiologistas. “Além disso, há o caso específico da UBS do Jardim São José, onde o problema seria a falta de médico clínico geral em quantidade suficiente para realizar o atendimento de todos os pacientes que recorrem ao local”, frisa o autor.

No requerimento, Léo questiona se de fato há falta de médicos especialistas na rede municipal, quais são essas especialidades e o que tem sido feito para resolver o problema. Pergunta também a quantidade de especialistas que fazem parte da rede municipal; quantos deles estão em períodos de férias, licença-prêmio ou afastamento, e quantas pessoas estão na fila de espera aguardando por consulta em uma das especialidades. Sobre a UBS do São José, questiona se há clínicos gerais disponíveis para atendimento em todos os dias da semana. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na primeira sessão ordinária de 2022, que acontece na quinta-feira (20).

Dourado sugere app para acionamento da Gama



O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação na qual solicita à prefeitura a criação de um aplicativo para acionar a Guarda Municipal de Americana (Gama). A proposta é que tal dispositivo reúna todas as funcionalidades que podem ser utilizadas pelo telefone 153, número de emergência da autarquia de segurança pública.

No documento, o parlamentar menciona o lançamento de dispositivos semelhantes pelo governo do estado. O “Bombeiros Emergência 193” contempla as ocorrências atendidas pela corporação como incêndios, afogamentos, atropelamentos, vítimas de acidente de trânsito, engasgamento e paradas cardiorrespiratórias, enquanto pelo “190 SP” será possível registrar denúncias como violência doméstica, perturbação do sossego, alarme disparado e aglomerações. “Americana caminha para se tornar uma Cidade Inteligente e a criação de um aplicativo, além de facilitar o acionamento da Guarda, poderá gerar um banco de dados digital de todas as ocorrências, facilitando a busca por ocorrência, data, localização, natureza criminal e qualificação da vítima ou do acusado. Tudo para que os gestores possam tomar decisões mais assertivas na proteção do cidadão”, frisa o autor

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.