Léo reclama do ônibus lotado e Brochi de olho na UBS Vila Gallo

O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita informações do Poder Executivo sobre denúncias de superlotação nas linhas que atendem a região da Praia Azul e a quantidade de ônibus disponibilizados para atendimento dos moradores da região. No documento, o parlamentar menciona que diversos usuários do transporte coletivo o procuraram para relatar problemas com as linhas que atendem os bairros da região. Segundo Léo, uma das queixas é de que os ônibus já ficam superlotados poucos pontos depois de iniciarem a rota. Uma das linhas com maior número de queixas é a 220, que sai do ponto final na Praia Azul às 6h10.

“Muitos se veem obrigados a viajar com um número de passageiros acima do permitido pelas normas de segurança e, em outras ocasiões, têm que esperar até o próximo horário, pois o ônibus já está lotado no início da rota e não pega mais passageiros no trajeto. Assim, muitos chegam atrasados”, destaca o autor, que cita ainda a retirada da Linha 221 do horário como outro problema, já que ela era uma alternativa aos usuários. No requerimento, o autor questiona se a empresa permissionária do transporte coletivo tem acompanhado e documentado a quantidade de passageiros que cada linha transporta e se tem recebido reclamações formais sobre superlotação. Pergunta também quais as ações de fiscalização realizadas pela empresa para acompanhar e levantar os problemas, como e com que frequência elas são realizadas. Por fim, questiona se a SOU Americana pretende aumentar o número de linhas e de ônibus para atender a região em curto prazo.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária de quinta-feira (17).

Brochi pede reabertura da UBS Vila Gallo

O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se na segunda-feira (14) com o secretário de Saúde de Americana, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, para cobrar a reabertura da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Gallo. Desde o ano passado, a unidade sedia o atendimento médico da UBS da Vila Mathiensen, cujo prédio passa por reformas. De acordo com o vereador, a abrangência é de aproximadamente cinco mil pessoas, que reivindicam especialidades médicas como pediatria, geriatria e ginecologia. “A população dos bairros no entorno da UBS da Vila Gallo necessitam do retorno do funcionamento pleno da unidade”, reforça Thiago Brochi.

O parlamentar cita que é necessário o diálogo com a secretaria de Saúde para acompanhar o processo de retorno da unidade, que fica na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.250, esquina com a Avenida Abdo Najar, no bairro Vila Santa Catarina. “A estrutura da UBS é boa e fica em uma excelente localização”, frisa Brochi. A UBS Vila Gallo foi por muito tempo referência em saúde da mulher, com ginecologia, pré-natal e puerpério. O prédio passou por reforma completa e ampliação, através do Programa Saúde em Ação, do Governo do Estado de São Paulo, além de receber equipamentos mobiliários.

“Estamos preparando para o retorno com toda a estrutura de profissionais”, garante o secretário de Saúde. “Além de beneficiar os moradores próximos da UBS Vila Gallo, resolve a questão da unidade do Mathiensen e aumenta a cobertura da Atenção Básica de Saúde no município”, completou.