Léo & Raphael em Americana nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (17), “Os meninos da pecuária” estarão na cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo. Léo & Raphael se apresentam no The Farm, a partir das 22h, para cantar os maiores sucessos da carreira. Na mesma noite, quem também sobe ao palco é a cantora Karol Kailler.

Os menino da pecuária:

https://www.youtube.com/watch?v=9bibdQXOqyM

LÉO & RAPHAEL

Os paranaenses Léo & Raphael formaram dupla em 2014, mas a história de ambos na música começou bem antes. Léo ganhou seu primeiro violão aos 12 anos, mesma idade em que começou a cantar. Profissionalmente, se apresentava em bares e festas universitárias na região de Londrina/PR. Hoje, além de violão, toca também viola e gaita de boca. Já Raphael, começou a tocar guitarra na igreja aos 15 anos de idade e não parou mais.

Ambos já tiveram outras duplas sertanejas, e chegaram a compor algumas músicas em parceria para outros artistas. Quando as antigas parcerias se encerraram coincidentemente na mesma época, os cantores e instrumentistas – que já eram amigos de longa data – resolveram se juntar e formar a dupla Léo & Raphael. Com essa nova formação, realizaram seu primeiro show em 31 de maio de 2014 na boate Santarena, em Londrina.

O primeiro álbum dos sertanejos, chamado “Na Contramão do Sucesso”, foi lançado em 2015. Este projeto trouxe 13 faixas, incluindo os sucessos “Taca cachaça pra nóis”, em parceria com Fabinho & Rodolfo, com cerca 11 milhões de visualizações, no YouTube, “Quem disse que me viu mentiu” com cinco milhões de views e “Nega” com 280 mil acessos.

Após o lançamento do álbum, Léo & Raphael emplacaram na mídia o sucesso que consideram o divisor de águas de suas carreiras, o single “Sai do mato veiaco”, que ultrapassa 40 milhões de visualizações e definiu a linha que os cantores seguiriam em seus próximos trabalhos. Assim, apostaram no irreverente “Tchau brigado”, que assim como o sucesso anterior, ultrapassou a marca dos 40 milhões de visualizações no YouTube. No ano seguinte, a dupla lançou a faixa que estabeleceu e deu força aos cantores no cenário agro brasileiro, chamado “Som de peão”.

Dando continuidade em seus projetos, a dupla gravou em 2017 o DVD “Tão Prático” em Londrina, trazendo destaque nacional à música “Cê gosta”. No ano seguinte, lançaram alguns singles, com destaque para “Os derrameiros”. Em 2019, os paranaenses deram um grande passo com o lançamento da faixa “Agro é top”, que traduz em seus versos as riquezas e a força do nosso agro. O single deu a eles o título de “Os Meninos do Agro”. No ano de 2020, com o início da pandemia e todos os problemas enfrentados pelo meio do entretenimento, Léo & Raphael fizeram em agosto a live “Os Caipiras”, com músicas inéditas e regravações. A transmissão acabou sendo registrada e virou DVD.

Já em 2021, foi o ano do sucesso “Os Menino da pecuária” ser revelado e rapidamente conquistou todo o país. Lançado em junho, o clipe ultrapassou marca de 48 milhões de visualizações e mais de 35 milhões de streamings nas plataformas digitais, onde está presente em mais de 110 mil playlists. A canção foi a 5ª colocada entre as músicas mais ouvidas nas rádios do Brasil na semana de 11 a 17 de julho, assumindo assim o primeiro lugar no segmento agro no Brasil.

E como diz a estrofe da música “Os Menino da pecuária, não param”. E em Novembro de 2021, Léo & Raphael ousaram ainda mais e anunciaram o lançamento do single “Pecuária 2.0” e em menos de dois meses, ultrapassou a marca de quatro milhões de acessos e sete milhões de streams.

Em dezembro do mesmo ano, mais um salto na carreira da dupla. Anunciaram mais um lançamento, o single “O original” com a participação da dupla Fernando & Sorocaba, agregando experiências e muito conhecimento ao trabalho dos “meninos da pecuária”. A música vem ganhando força em todas plataformas somando atualmente mais de 220 mil streams e ultrapassando dois milhões de visualizações, no Youtube.