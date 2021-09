Léo questiona rodízio de ônibus e Malheiros, ajuda ao Zincão

O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo a respeito das linhas de ônibus que atendem a região da Praia Azul e questiona o fato de algumas não circularem mais aos finais de semana. No documento, o vereador menciona ter sido procurado por moradores da região relatando as dificuldades que têm enfrentado com as linhas do transporte coletivo que atendem o bairro. Segundo eles, muitas delas foram reduzidas no período da pandemia de Covid-19 e não retornaram aos seus itinerários completos.

“Com a volta às aulas, as reclamações, que já eram muitas, se tornaram ainda mais frequentes. Segundo os moradores, os períodos de espera entre um ônibus e outro têm sido muito extensos”, afirma Léo. No requerimento, o parlamentar questiona quantas e quais linhas de ônibus servem a Praia Azul atualmente e pede relatório com itinerários e horários que devem ser praticados. Pergunta também as razões de a linha Mathiensen x Praia Recanto não operar aos fins de semana e feriados e quais outras linhas estão na mesma situação.

Finalmente, Léo questiona quantos ônibus estão operando atualmente em comparação aos períodos críticos da pandemia. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário e enviado à prefeitura de Americana para resposta.

Malheiros quer prefeitura ajudando Zincão

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre planos, ações, metas em favor da comunidade do Zincão, agrupamento de submoradias localizado na região do Parque da Liberdade. No documento, o parlamentar lembra que o direito à moradia passou a ser constitucional no ano de 2000 e descreve o Zincão como um assentamento carente de infraestrutura e da presença ativa da prefeitura com políticas públicas emancipatórias. “A prefeitura de Americana, há anos, tem negligenciado ações efetivas em favor das pessoas que ali desenvolvem suas vidas”, comenta o autor.

No requerimento, Malheiros questiona se a prefeitura tem conhecimento da existência da comunidade e se há uma comissão constituída para traçar um plano com ações efetivas para garantir direitos básicos àquela população. Pergunta ainda quais ações imediatas têm sido feitas para reduzir o crescimento desordenado do local e se o Executivo tem ciência da migração recente para o Zincão de famílias que não estão conseguindo pagar os custos mensais de programas habitacionais de cidades vizinhas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que ocorre nesta quinta-feira (9).