Léo e Rovina de olho na Praia Azul e no São Luiz

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), visitou na terça-feira (4)a orla da Represa do Salto Grande, na região da Praia Azul, acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, para verificar de perto a atual situação do local e reforçar os pedidos de manutenção e revitalização. Durante a visita, Léo caminhou com o secretário pela orla e por uma Área de Preservação Permanente (APP) e detalhou os serviços necessários para a região, incluindo ações de corte, capinação, limpeza e conscientização para a preservação do espaço.

“A gente precisa cuidar da orla da Praia Azul para a população voltar a frequentar esse lugar e, assim, o espaço público terá sua verdadeira utilidade. Porque quando a população usa, não fica o aspecto de abandono. É isso que precisamos”, destaca o vereador. O secretário de Meio Ambiente informou ao parlamentar que nos próximos dias será feita uma ação conjunta no local em parceria com as secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Cultura para as manutenções tidas como urgentes.

ROVINA PEDE REFORMA DE BANHEIRO NO SÃO LUIZ

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando providências da prefeitura visando a reforma dos banheiros públicos da área de lazer localizada na Rua Paollo Dell’Agnese, no bairro São Luiz. No documento, o parlamentar mencionaque foi procurado porinstrutores, proprietários de Centro de Formação de Condutores (CFC) e alunos que utilizam o localsolicitando melhorias para o espaço público, utilizado também por quem se prepara para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Em visita ao local, verificamos que a situação é precária, sendo que os banheiros não oferecem condições de uso. Por se tratar de uma área de lazer, faz-se necessário que medidas urgentes e periódicas sejam tomadas”, destaca Dr. Rovina. No documento, o parlamentar questiona se existe prazo para a reforma dos banheiros e também se asecretaria municipal de Obras tem algum plano de ação para realização dos serviços. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (6).