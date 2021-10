Léo e Caetano criticam secretaria de planejamento durante sessão

Os vereadores da base do governo Chico Sardelli (PV), Léo da Padaria (PV) e Marcos Caetano (PL), usaram o tempo de liderança durante a sessão desta quinta-feira para fazer duras críticas e cobranças à secretaria de planejamento do município, chefiada por Angelo Marton.

Léo iniciou seu discurso dizendo que “as coisas” da referida secretaria “não andam”. Leo falou sobrea dificuldade da regularização de documentos e projetos na pasta. “Assim como eu, os senhores também recebem diariamente pedidos de munícipes para analisar protocolo, pra ver se consegue agilizar, protocolos que estão parados há meses, e quem é o culpado? O prefeito Chico Sardelli tem que chacoalhar o pessoal da secretaria de planejamento pra ver se anda a aprovação de projetos no município de Americana”, disse o parlamentar.

Léo ainda afirmou que recebeu relatos de pessoas que escolhem construir em cidades vizinhas justamente pela demora na aprovação do processo em Americana. O parlamentar também disse que há casos em que munícipes preferem seguir a construção de forma irregular. “As pessoas acabam fazendo uma construção, começam sem projeto, porque se depender da prefeitura de Americana pra dar entrada no projeto, até a prefeitura liberar, vai mais de 6 meses a liberação, isso está incentivando as pessoas a trabalharem irregular. Peço encarecidamente que o prefeito resolva. A secretaria de planejamento não anda”, disse o vereador.

Já Marcos Caetano expôs o número de processos parados na secretaria. “Tem mais de 4 mil processos parados lá. O que será que está acontecendo? Aprovamos a anistia e tá parado. Eu vou lá bater um papo com o secretário pra ver o que está acontecendo. A coisa tem que andar”, finalizou.