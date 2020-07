Léo da Padaria reclama do aumento de moradores de rua

O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana requerimento em que questiona ações do poder público para acolhimento de moradores de rua que têm se aglomerado na Praça XV de Novembro, na área central da cidade.

O requerimento foi motivado por um alerta feito por comerciantes das proximidades, em especial os que são permissionários dos espaços públicos existentes na praça. “O relato deles é de que a rotina diária de abrir os quiosques se tornou mais árdua porque agora inclui também promover uma limpeza em todo aquele local, uma vez que os moradores de rua não apenas se abrigaram na praça, mas ali deixam todos os dias um rastro de lixo espalhado por todos os cantos”, aponta.

Em visita ao local, Léo constatou que a situação necessita atenção do poder público. “A parte dos fundos dos quiosques, entre a edificação e o viaduto Amadeu Elias, se tornou um grande banheiro a céu aberto. Ainda segundo relato de pessoas que transitam pela praça diariamente, é comum a abordagem dos moradores de rua pedindo dinheiro tanto aos pedestres como a motoristas que estacionam nas proximidades”, acrescenta.

No documento, o parlamentar questiona se a prefeitura tem conhecimento do aumento na presença das pessoas em condição de vulnerabilidade social no local. Pergunta, ainda, que tipo de atendimento vem sendo feito pela secretaria municipal de Ação Social e se é possível que a Guarda Municipal realize rondas no local com maior frequência para evitar abusos.