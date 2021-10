Léo cobra quedas de energia na Praia e Leco quer área para escola autista

Léo da Padaria questiona quedas frequentes de energia na Praia Azul

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo a respeito das constantes quedas do fornecimento de energia elétrica detectadas na região da Praia Azul. No documento, o vereador destaca que moradores se queixam de quedas de energia que ocorrem não apenas em períodos chuvosos e menciona que as interrupções, segundo a população, têm acontecido com maior frequência.

O parlamentar ressalta que as quedas de energia levam a prejuízos com danos em eletrodomésticos que estão ligados na rede e não podem ser desligados para evitar a sobrecarga no retorno da energia, uma vez que não há ninguém em casa durante o dia. “Considerando que a tarifa de energia elétrica tem subido sistematicamente nos últimos tempos, o mínimo que se espera como retorno é uma rede elétrica estável, que não cause tantos transtornos à população”, afirma o autor.

No requerimento, Léo questiona os motivos das constantes interrupções de energia elétrica na região da Praia Azul e o que tem sido feito para resolver o problema. Pergunta ainda quantas reclamações foram feitas à CPFL Energia sobre o problema nos anos de 2019, 2020 e 2021 naquela região e também em toda a cidade. Por fim, questiona como o consumidor deve agir em casos de danos ocasionados pela queda de energia e se há desconto na cobrança da tarifa correspondente aos períodos sem abastecimento.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário e enviado à prefeitura de Americana para resposta.

Leco Soares pede área para clínica-escola para autistas



O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de cessão de área localizada no bairro Jardim Terramérica para a construção de uma clínica-escola destinada ao tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

No documento, o parlamentar destaca que tem discutido com a administração pública municipal a possibilidade de cessão de uma área para a construção da clínica-escola. Paralelamente, também tem dialogado com a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) pela busca de verbas federais que possam viabilizar o custeio da obra.

“Tenho participado de diversas reuniões para tratar do assunto e visitado estabelecimentos nos moldes de clínica-escola para que possamos absorver o máximo de conhecimento sobre o tema, fazendo com que todas as exigências sejam cumpridas no processo de implantação de um local adequado ao atendimento dos portadores de TEA”, frisa Leco.

No requerimento o autor solicita que, por meio das secretarias municipais de Planejamento, Saúde e Educação, a prefeitura se manifeste a respeito da cessão de área localizada na Rua Miquelina Ardito Faraone, no bairro Jardim Terramérica, para a construção da clínica-escola. Segundo o parlamentar, o aval é necessário antes de dar continuidade às tratativas que incluem elaboração do projeto e a busca por recursos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (30).