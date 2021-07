Léo cobra Cetesb por ar e Dourado por asfalto ‘furado’

O vereador Léo da Padaria (PV), protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que cobra explicações do Poder Executivo e da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) a respeito de fiscalizações realizadas para aferir índices de poluição do ar no município. No documento, o parlamentar relata que a população de Americana sofre frequentemente com a poluição do ar em vários pontos da cidade, seja por conta do mau cheiro ou de fumaça, que tornam o ar irrespirável e prejudicam pessoas mais sensíveis, em especial as que possuem problemas relacionados às vias respiratórias.

“São várias as queixas que chegam ao nosso gabinete questionando como tem sido feita a fiscalização às empresas da cidade. Embora saibamos da importância do parque industrial do município, também entendemos que é relevante a preocupação com a saúde dos moradores”, destaca Léo. No requerimento, o vereador questiona se a Cetesb faz frequentemente a aferição da qualidade do ar de Americana e com qual periodicidade. Pede cópias dos relatórios de análise do ar dos anos de 2020 e 2021 e quer saber quantas autuações foram aplicadas no período por emissão de poluentes fora dos padrões permitidos.

Léo pergunta também se a secretaria municipal de Meio Ambiente já acionou a Cetesb para a realização de fiscalização em indústrias do município para aferição dos níveis de poluentes e quantas vezes isso ocorreu em 2020 e em 2021. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (8).

Silvio Dourado pede explicações sobre reparos de asfalto

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que cobra explicações do Poder Executivo sobre aplicações de massa asfáltica após reparos efetuados em vazamentos de água. No documento, o parlamentar relata que tem sido procurado constantemente por moradores que questionam a qualidade do serviço realizado pelo DAE ou empresa terceirizada. “Eles relataram que os reparos são realizados e logo em seguida a camada de asfalto começa a esfarelar. Outro problema que tem sido constantemente relatado é a diferença no nivelamento do asfalto quando finalizado o serviço”, destaca Dourado.

No requerimento, o parlamentar questiona se o serviço é realizado pela autarquia ou por empresa terceirizada. No caso de ser realizado por terceirizada, quer saber como são feitas as medições para os pagamentos, quem é o responsável pela fiscalização e como é feita a aferição da qualidade da massa asfáltica aplicada. Dourado cita ainda que são constantes os trabalhos que precisam ser refeitos, questiona o custo das correções aos cofres públicos e qual o planejamento para melhorar a situação. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (8).