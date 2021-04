Léo atrás de asfalto e Gualter alagamentos e enchentes

Léo da Padaria cobra asfaltamento de extensão de rua do bairro Jardim São Domingos

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando o Poder Executivo sobre o asfaltamento da extensão da Rua João Bella, localizada no bairro Jardim São Domingos.

De acordo com o parlamentar, moradores o procuraram para relatar a necessidade da pavimentação . “Apesar de o bairro todo possuir asfaltamento em praticamente todas as suas ruas, aquela trecho da Rua João Bella ainda é de terra e dificulta o trânsito de veículos”, relata Léo.

No requerimento, o vereador questiona a possibilidade de pavimentação do trecho de terra da rua e pergunta se há projeto e estimativa de prazo para que a obra seja feita. Em caso de resposta negativa, pede uma justificativa para que o trecho permaneça sem asfalto.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária. As sessões estão temporariamente suspensas durante a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à Covid-19.

Gualter Amado cobra esclarecimentos sobre obras de novas redes de águas pluviais e esgoto do bairro Cariobinha

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre obras no bairro Cariobinha.

No documento, o parlamentar destaca que tem acompanhado desde janeiro de 2020 as obras de galerias pluviais que visam impedir novos alagamentos e enchentes no bairro e lembra que os serviços fazem parte de exigências estabelecidas pelo Ministério Público.

“Em visita ao local, foi verificado que uma empreiteira está realizando as obras de tubulação de água pluvial. No entanto, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) está realizando no mesmo local uma nova rede de esgoto, praticamente da mesma profundidade da tubulação da água pluvial. Ocorre que estão sendo danificadas caixas de PV (ponto de visita) e interligações às bocas de lobo novas, obras realizadas anteriormente e pagas com dinheiro público”, aponta o vereador.

“Outro ponto observado é que existe uma rede de esgoto também nova do Condomínio Americana Gardens que, por ser de menor diâmetro, cruza por dentro da rede nova de água pluvial, que nem inaugurada foi, o que demonstra a falta de planejamento do DAE”, acrescenta Gualter.

No requerimento, o parlamentar pede explicações sobre a comunicação entre o DAE e a secretaria municipal de Obras referente às obras e por quais razões ambas não foram realizadas simultaneamente. Quer saber o valor dos serviços, pede que se especifique o que foi danificado na nova galeria de água pluvial em razão das obras da rede de esgoto e questiona quem arcará com o prejuízo.

Gualter questiona ainda se o condomínio já havia feito uma nova rede de esgoto no mesmo local e se ela não deveria contemplar todo o volume depositado na rede daquela região. Além disso, pergunta se o DAE tem conhecimento do cruzamento interno existente na nova rede pluvial, se houve estudo do impacto da obra para o cruzamento da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida Saúde, que sofre com inundações, e o motivo de as águas coletadas pela nova galeria pluvial não serem direcionadas ao Rio Piracicaba.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (15).