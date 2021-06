Lentes de Porcelana: tudo o que você precisa saber

O “sorriso perfeito” é um sonho que graças aos avanços da Odontologia vem se tornando uma realidade. Dentre as técnicas que contribuem para o alcance deste exclusivo benefício estético está o uso de laminados cerâmicos, que tem oferecido resultados impressionantes para quem está disposto a investir na boa aparência dos dentes.

De ponta e bastante inovador, o tratamento com os laminados ou Lentes de Contato Dental em Porcelana tem atraído muita atenção nos últimos anos e se destacado principalmente por seu alto grau de sofisticação e eficiência.

A estrutura da porcelana é extremamente fina quando comparada às antigas facetas dentais, revestindo o dente com tamanha precisão que faz restabelecer tamanho, forma e cor apropriados.

Trata-se de um procedimento complexo que exige diagnóstico e planejamento bastante detalhados. O cliente não só precisa passar por um exame clínico, como também por avaliações complementares baseadas na análise de fotografias profissionais, radiografias e modelos funcionais.

Todo o trabalho envolve extremo preciosismo, pois é muita responsabilidade restabelecer a expressão do sorriso de uma pessoa. “Não é só colocar uma ‘lâmina’ sobre os dentes. É modificar a estética facial através dos dentes e do sorriso! Por isso, um dos segredos das lentes é a personalização. Assim como uma impressão digital, cada pessoa recebe uma lente minuciosamente desenhada para si”, explica André Pataro.

“Ainda é importante lembrar que a realização do testsmile é essencial para o alcance do resultado esperado. Este teste consiste em um ‘ensaio restaurador’ prévio que reproduz as características do novo sorriso do cliente antes que se submeta ao tratamento. Dessa maneira, ele irá conseguir vislumbrar como o trabalho ficará ao ser finalizado e assim também opinar de acordo com suas preferências”, esclarece o cirurgião-dentista André Luiz Pataro, doutor (PhD) e mestre em Odontologia.

Segundo ele, há casos em que, além da arte, é feito também um planejamento digital a partir de imagens enviadas a um instituto em Madrid, na Espanha. Profissionais especialistas em design do sorriso avaliam os algoritmos da face alinhando-os perfeitamente aos dentes de cada boca, obedecendo às singularidades de cada pessoa.

Por mais incrível que possa parecer, em condições normais o trabalho pode ser feito em até alguns dias. Mas isso se não houver maiores problemas na boca do cliente, já que é necessário realizar antes a remoção de cáries e o tratamento contra inflamações na gengiva e desalinhamentos. Além disso, o profissional pode recomendar um clareamento dental para evitar que a cor amarelada transpareça na lente.

Segundo André Pataro, existem tantas variáveis na colocação de lentes de contato de porcelana que é inviável projetar uma estimativa de preço do procedimento. “É necessário antes fazer uma avaliação. Mas é importante pensar que um único tratamento pode abrir portas e alterar substancialmente a autoestima de uma pessoa. É uma transformação realmente impactante”, sugere.

Com tantos requisitos a cumprir, o índice de aprovação beira a unanimidade. “O importante é gerar um sorriso saudável, funcional e naturalmente lindo! Não adianta ser bonito se não durar! E a chave para a durabilidade, que pode superar o prazo de dez anos, é a qualidade em todo o processo de tratamento, desde o diagnóstico, planejamento e execução até o acompanhamento profissional”, conclui Pataro.