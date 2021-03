Leitos de coronavírus na Unimed atingem porcentagem crítica

Os leitos destinados ao tratamento do coronavírus em Americana atingiram uma porcentagem crítica no Unimed Americana.

No boletim atualizado desta terça-feira enviado pela prefeitura, os leitos com respiradores – UTI – atingiram sua lotação máxima, dos 15 disponíveis, os 15 estão ocupados. Já os leitos sem respiradores – enfermaria – 11 dos 13 leitos estão ocupados.

O Hospital São Lucas também está com todos os leitos com respiradores lotados. A unidade possui 10 leitos de UTI e todos estão sendo usados. Já os leitos sem respiradores, a ocupação é de 41%.

Veja os números divulgados pela prefeitura nesta terça:

Ocupação de leitos

Nesta terça-feira (2), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 70% de leitos com respiradores (de 57 no total, 40 estão ocupados) e de 52% de leitos sem respiradores (de 66 no total, 34 estão ocupados). O Hospital Unimed reduziu de 18 para 13 os leitos de enfermaria e ampliou de 14 para 15 os leitos de UTI.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 59% com respiradores (de 17 no total, 10 ocupados) e 83% sem respiradores (de 18 no total, 15 ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 10 no total, 10 ocupados) e 41% sem respiradores (de 17 no total, 7 ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 33% de leitos com respiradores (de 15 no total, 5 ocupados) e de 6% sem respiradores (de 18 no total, 1 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e de 85% de leitos sem respiradores (de 13 no total, 11 ocupados).