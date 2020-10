Leitores reclamam de bandeiras de Maria Giovana no calçadão

Leitores do Novo Momento reclamaram de uma ação de campanha da candidata Maria Giovana (PDT) no último sábado, no calçadão, no Centro da cidade.

A reportagem do NM não presenciou a movimentação, mas a informação é de que os cabos eleitorais de Giovana, que estavam com bandeiras no calçadão do Centro, estavam atrapalhando a passagem de pedestres.

Segundo alguns relatos, comerciantes também ficaram bastante insatisfeitos com o pessoal que estava segurando as bandeiras da candidata.

Veja alguns relatos:

“Vi um monte de Maria Giovana no centro de Americana tds sentados entre as lojas …eram muitos atrapalhando as pessoas passarem … E o trânsito”

“Maria Giovana estava atrapalhando os comerciantes no calçadão hj, com bandeiraço e um povo super mal afinado cantando e gritando o nome dela.”

“Maria Giovana com sua equipe no calcadao e antonio lobo atrapalhando td nao tinha nen como andar aquelas bandeiras batendo na cabeca aquele povo gritando poderia ter um pouco mais de respeito com o povo ne”