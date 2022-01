Leitinho vai ao HM e vê situação ‘estável’

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) esteve na manhã deste sábado no Hospital Municipal e disse que “graças a Deus estava tranquilo hoje”. Leitinho disse que a prefeitura não tem medido esforços e todos estão trabalhando bastante para garantir o atendimento da população.

“Aumentamos o número de médicos por plantão no Pronto Socorro do Hospital, e de outros profissionais nas outras unidades. Pedimos um pouco de compreensão de todos, porque nosso Hospital tem recebido muitos moradores de cidades da região, o que sobrecarregou esses últimos dias”, afirmou.

A FAVOR DA VACINA- Apesar do alerta para ‘estrangeiros’, ele relatou que ‘são cidadãos que também dependem do SUS e têm direito de procurar qualquer pronto socorro público’. Segundo o prefeito, todos têm que continuar fazendo sua parte usando máscara, evitando aglomeração e tomando todas as vacinas da Covid.