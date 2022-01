Leitinho vai a Coden reafirmar compromissos pra 2022

A “parceria” da Coden Ambiental com a população de Nova Odessa foi mais uma vez “reafirmada” em reunião realizada nesta terça-feira (04/01) no gabinete do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e que contou com a presença dos diretores, comissionados e chefes de setores da empresa, responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município.

Na ocasião, o prefeito agradeceu o trabalho que é realizado para garantir à cidade água tratada de qualidade, considerada uma das melhores da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Ele também lembrou a importância da empresa para o bom andamento dos serviços que são prestados pela Prefeitura à população. “Sempre podemos contar com a Coden e somos bem atendidos pelos seus funcionários”, afirmou.

Leitinho comentou ainda algumas das principais ações realizadas no primeiro ano da atual gestão municipal, como a implantação do auxílio emergencial para famílias em situação de vulnerabilidade, conhecido como Programa NOS (Nova Odessa Solidária), e ações na Saúde, como a inauguração de uma nova “ala respiratória” para pacientes da Rede Municipal de Saúde, com 11 leitos; a instalação de aparelhos de ar condicionado e TVs nas alas do Hospital e Maternidade Municipal; a negociação de contrapartidas para a construção, já em 2022, do prédio que abrigará uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), “que a cidade ainda não dispõe e que está sendo muito aguardado há muitos anos pela nossa população”.

Presidente da Coden, o biólogo Elsio Alvaro Boccaletto agradeceu a confiança demonstrada pelo chefe do Executivo na equipe da empresa. “Nós, os diretores da Coden, fomos escolhidos pelo prefeito para cuidar bem desta empresa, que é o orgulho de Nova Odessa. E é isso o que estamos fazendo, porque contamos com o apoio de funcionários que fazem um trabalho realmente diferenciado. Sentimos que pertencemos a uma família e não tenho dúvidas que todos aqui se esforçarão para que esse governo alcance resultados cada vez melhores a favor da população”, concluiu.

A “relação” da Coden Ambiental com a cidade completa 45 anos em 2022. A empresa foi criada em 1977 com o objetivo inicial de construir obras públicas municipais. Em seus primeiros anos de atividade, a Coden foi responsável pela pavimentação asfáltica, iluminação pública e rede de água e esgoto nos bairros. Nos anos seguintes, ergueu escolas, creches, ginásios de esportes, praças, pontes e postos de saúde. Também fez o Hospital Municipal, o Terminal Rodoviário e o Paço Municipal.

Em 1980, passou a ser a concessionária dos serviços de água e esgoto no município, incorporando o antigo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), primeiro órgão da prefeitura de Nova Odessa responsável pelo saneamento da cidade. Em 2018, foram transferidos também à Coden os serviços de manejo de resíduos sólidos (coleta e destinação do lixo comum).