Leitinho segue com tour com prefeitos do PSD

Prefeito eleito de Nova Odessa, Leitinho Schooder/PSD segue com seu périplo de visitar prefeitos eleitos do seu partido esta semana. Ele foi visitar o prefeito de Atibaia Saulo Pedroso (17/11). Foi o segundo prefeito do PSD que ele visitou.

A iniciativa faz parte de uma programação de encontros com vários prefeitos da região para buscar experiências exitosas que serão levadas a Nova Odessa.

Leitinho foi eleito em uma virada na reta final e bateu o candidato do PSDB Dr Lourenço, que tinha apoio do prefeito Bill e do ex-prefeito Manoel Samartin.