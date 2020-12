Leitinho se veste de papai noel e visita populares

Um dia pra ficar na minha memória pra sempre. Ontem pude sentir como as pessoas, adultos e crianças, ficam felizes com a presença do papai noel. E me vestir com a roupa do bom velhinho fez lembrar da minha infância, que apesar de pobre, era cheia de esperança de dias melhores. Esse ano, além de celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, o Natal servirá de reflexão sobre a pandemia e dos amigos que perdemos pra ela. Os momentos especiais registrados abaixo só foram possíveis com o apoio do Thiago Guincho e das empresas Mega Wash e Mega Motos. Agradeço de coração os parceiros e desejo um Feliz Natal para todos os novaodessenses.”