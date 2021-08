Leitinho se encontra com Alckmin em SP

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder PSD esteve nesta quarta-feira, junto com prefeitos da região de Atibaia, com o ex-Governador do Estado, Geraldo Alckmin, em São Paulo. “Como Governador, ele sempre nos ajudou bastante, tanto Nova Odessa quanto a Região Metropolitana”, escreveu Leitinho.

Segundo Leitinho, o ex-governador deve anunciar em breve sua filiação ao PSD e chamou alguns prefeitos para ouvir as demandas e as situações das cidades de São Paulo.

“Pegamos a estrada em busca de recursos e para ajudar a construir um partido cada vez maior e mais relevante no cenário político, o que certamente vai trazer mais recursos, programas e qualidade de vida para a nossa gente”, escreveu.

Segundo Leitinho, a maior reivindicação da região, hoje, é a construção de um novo Hospital Estadual para atender Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, porque a população dessas cidades cresceu muito nos últimos 20 anos.