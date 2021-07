Leitinho retoma atendimento presencial ao público

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, retomou na última terça-feira (27/07) de manhã o atendimento presencial à população de Nova Odessa no saguão do Paço Municipal. Foram atendidas 12 pessoas – entre moradores da cidade, integrantes do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), servidores públicos e um autor de livros paradidáticos. Em cada caso, o chefe do Executivo deu um andamento específico à reivindicação do atendido.

De acordo com os temas dos encontros pré-agendados, o prefeito “convocou” um assessor direto da área. Assim, Leitinho foi acompanhado desta vez pelo chefe de Gabinete, Rafael Brocchi, pelo secretário municipal de Saúde, doutor Nivaldo Luís Rodrigues, pela secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Netto, e pelo secretário-adjunto de Assuntos Jurídicos, Robson Paulo – entre outros assessores.

O prefeito já havia feito um teste deste modelo de atendimento presencial na forma de “mutirão” ainda em 02 de março deste ano e pretendia tornar o sistema fixo, semanal – mas isso foi antes da fase emergencial do Plano São Paulo, em março, que adiou o projeto. Agora, finalmente, ele pôde retomar a iniciativa. Variando em função dos compromissos do prefeito, o atendimento não tem dia certo da semana para acontecer, e cada encontro de até 15 minutos deve ser pré-agendado junto ao Gabinete.

“É uma excelente iniciativa do prefeito Leitinho em atender os munícipes no saguão da Prefeitura. Isso mostra que ele quer cada vez mais proximidade com o povo. No nosso caso, foi um atendimento muito bom, cumpriu todas as expectativas”, afirmou o presidente do Conseg, Diego Feitoza. Os três membros do Conselho presentes conversaram com o prefeito e os secretários sobre aprimoramentos na legislação municipal que trata do sossego público, entre outros temas, e convidaram Leitinho para a próximo reunião mensal do órgão.

“Foi ótimo, o prefeito Leitinho é muito atencioso, atende todo mundo por igual, não tem esse negócio de ‘um é mais do que o outro'”, comentou a confeiteira Silvana Caldas Pereira de Carvalho, moradora do Residencial Terra Nova. “Vim conversar com o prefeito e deu tudo certo, tive uma excelente conversa com ele e fiquei satisfeita com o atendimento”, disse dona Rosely, moradora do Jardim Alvorada. “Vim fazer uma visita ao Leitinho e o atendimento foi ótimo, estou satisfeita com o resultado da nossa conversa”, finalizou a motorista profissional Rosilda Maria dos Santos, moradora do Jardim São Manoel.

“Queria ter feito isso semanalmente desde o início do ano, mas infelizmente não foi possível por causa das restrições da pandemia e do Plano São Paulo. Como vereador por quatro mandatos, sempre tive esse contato direto com a população de Nova Odessa, o que nos ajuda a saber exatamente quais são as demandas da nossa população, quais são os problemas que afetam as pessoas. Agora como prefeito, faço questão de atender praticamente todo mundo que nos procura. A Prefeitura de Nova Odessa está de portas abertas à nossa população”, completou o prefeito Leitinho.