Leitinho reconhece serviços prestados pelo casal Rebeschini

Na manhã desta terça-feira (25) o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete o casal Valentim Benedito Rebeschini e Maria Aparecida Silva Rebeschini, para uma visita de cortesia. Moradores do Jardim São Jorge há 50 anos, eles relembraram a época em que o prefeito, ainda criança, brincava com seus filhos e outras crianças da vizinhança. Ambos são pais da vereadora Márcia Rebeschini.

“Os tempos da infância ficam para sempre na memória da gente. Receber hoje em meu gabinete o senhor Valentim e a dona Maria é uma satisfação muito grande para mim, porque me faz lembrar de uma época que já não existe mais. São pessoas que eu trago como referência e que, pelo carinho que sempre expressaram, também me ajudaram a chegar até aqui”, afirmou o prefeito.

O prefeito aproveitou a ocasião para agradecer o senhor Valentim pelos serviços prestados ao município durante os 15 anos em que trabalhou na Coden, (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa). Hoje, a empresa é conhecida como Coden Ambiental e dedica-se exclusivamente à prestação de serviços de Saneamento Básico e manejo de resíduos sólidos.

Mas, há 44 anos, iniciou suas atividades construindo obras públicas municipais e o senhor Valentim atuou em muitas delas como motorista de caminhão, principalmente no Hospital Municipal, no Terminal Rodoviário, no Paço Municipal, na UBSs São Jorge e na Escola de Educação Infantil do Santa Luiza.

O casal Rebeschini veio de Ibitinga para Nova Odessa em 1971 e teve quatro filhos que permanecem morando na cidade: Edilson, Paulo, Marcelo e Márcia. Também são avós de 7 netos. “Queremos agradecer ao prefeito esta oportunidade de revê-lo e de estarmos, pela primeira vez, na prefeitura da cidade que ajudamos a construir”, afirmou a dona Maria.