Leitinho recebe sensei Eugênio do Judô e alunos

O prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete na última segunda-feira (07/02) o sensei Eugênio, da Associação Cavalcanti de Judô, e alguns dos seus alunos nas escolinhas na modalidade. A reunião contou com a presença do secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo, Thiago Gentil. Durante a visita, o sensei Eugênio agradeceu o apoio que vem recebendo da Secretaria Municipal de Esportes, para o crescimento do judô na cidade.

“Viemos cumprimentar o prefeito pelo apoio ao esporte de Nova Odessa, em especial ao judô, e falar dos projetos futuros, entre eles a realização de um Festival Interno no mês de abril, como forma de integração dos alunos e de fomento à modalidade”, comentou o sensei.

Por meio da Associação Cavalcanti de Judô, declarada utilidade pública desde 2019, o sensei ensina judô tanto no Ginásio Municipal de Esportes do Santa Rosa quanto na Escola Estadual Geraldo de Oliveira, no Jardim Monte das Oliveiras. O projeto conta com cerca de 80 alunos no total, em ambos os locais, e “está havendo bastante procura, principalmente por parte do público infantil”.

“O judô é um esporte que gosto muito e que tive o prazer de treinar quando era criança. O sensei Eugênio faz um trabalho sensacional por meio das escolinhas. Temos apoiado em nossa gestão não somente o judô, mas todas as demais modalidades esportivas em nossa cidade, porque o esporte é fundamental na vida da criança, do jovem, do cidadão”, declarou o chefe do Executivo novaodessense – que já era faixa laranja quando parou de treinar.

ESCOLINHAS A Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa já está planejando o calendário anual de atividades das escolinhas esportivas, campeonatos e torneios municipais, visando justamente a democratização do acesso à diferentes modalidades esportivas no município.

“Estamos estudando criar três salas exclusivas no Ginásio do Santa Rosa, mais precisamente no piso em cima do palco, para as modalidades de judô, muay thai e taekwondo, cada uma com seu tatame específico com a modalidade. Queremos dar todo suporte para que o cidadão novaodessense pratique esporte na cidade, não somente o judô, mas outras modalidades esportivas”, destacou Thiago Gentil.

“O esporte é para a vida toda e o judô é uma modalidade que ensina a trabalhar em grupo e a respeitar não somente o professor, mas também os colegas”, disse o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho.

AULAS – Pela Associação Cavalcanti de Judô, as escolinhas acontecem toda terça e quinta, no Ginásio de Esportes do Santa Rosa. Participam crianças a partir dos 4 anos de idade e até adultos de 50 anos. A primeira turma é formada por crianças de até 11 anos, e a aula é ministrada das 18h15 às 19h15; a segunda turma é a partir dos 12 anos, das 19h15 até 21h. E aos sábados, das 9 às 11h, a aula acontece na Escola Estadual Geraldo de Oliveira, no Monte das Oliveiras.

no final deste mês haverá exame para troca de faixa de 20 alunos. O judô proporciona coordenação motora, disciplina, reflexo e habilidade. A associação Cavalcanti de Judô é federada junto à Federação Paulista da modalidade. O sensei Eugênio começou a ensinar judô como voluntário em 2015, após aposentar-se. Ele pratica a modalidade desde 1977.