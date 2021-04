Leitinho recebe Sardelli para debater a pandemia

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete, no final da tarde desta segunda-feira (5), o colega Chico Sardelli, prefeito da vizinha cidade de Americana, para conversarem sobre gestão pública e, principalmente, possíveis ações regionais de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Entre as medidas, está uma cobrança “regional” para que o Governo do Estado destine mais “leitos Covid”, inclusive de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), especificamente para as cidades do Polo Têxtil, que ficam a Oeste de Campinas, sede da Região Metropolitana. A medida beneficiaria também municípios como Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste.

“Precisamos de um hospital de campanha fora de Campinas, para diminuir a necessidade de movimentação dos pacientes das nossas cidades e ampliar a oferta e leitos”, resumiu Sardelli. “Esse hospital pode ficar em Nova Odessa ou em Americana, que são cidades centrais da região do Polo Têxtil, ou em outra cidade próxima. Todos nós temos locais a oferecer ao Estado”, emendou Leitinho.

Ambos conversaram longamente também sobre os primeiros meses das respectivas gestões – apesar de terem grande experiência no Poder Legislativo, tanto Leitinho quanto Sardelli assumiram pela primeira vez em janeiro seus cargos de chefe dos Executivos municipais de Nova Odessa e Americana.

“Estou contente com o reconhecimento da população de Nova Odessa às ações que estamos tomando nestes primeiros três meses de governo, como a compra de equipamentos para a Saúde e a criação do Programa NOS (Nova Odessa Solidária, de auxílio emergencial municipal a famílias carentes). Estamos fazendo parcerias importantes com outros órgãos de governo e com muitos deputados estaduais e federais, o que certamente vai render grandes frutos para a nossa população”, afirmou Leitinho ao colega.

“Americana e Nova Odessa são cidades vizinhas e irmãs. O Leitinho é um grande amigo, alguém que conheço e admiro há muito tempo, um político experiente e muito popular, e estamos à disposição para sermos mais um parceiro da sua administração”, completou Sardelli.