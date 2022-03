Leitinho recebe Pablo Ruan, que conquistou R$ 150 mil em emenda

O prefeito Leitinho Schooder recebeu em seu gabinete na última terça-feira (02/03) o jovem Pablo Ruan, morador do Parque Triunfo, em Nova Odessa. O estudante, de apenas 18 anos, apresentou um ofício datado do último dia 22/02 assegurando o repasse de uma verba federal de R$ 150 mil intermediada por ele, para aplicação na Rede Municipal Saúde.

O recurso para o Município foi destinado pela senadora Mara Gabrilli, por meio do Orçamento Geral da União, atendendo a uma solicitação do jovem novaodessense, que também é Embaixador Politize. Com isso, o novaodessense – que cursa Tecnologia em Segurança do Trabalho – é um dos mais jovens moradores da história a conseguir recursos federais para a cidade.

O recurso, de acordo com o ofício da senadora, é oriundo da emenda individual de autoria dela, que trata de “Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Saúde para Cumprimento de Metas no Estado de São Paulo”.

O chefe do Executivo de Nova Odessa comemorou mais essa importante conquista para o Município. “Agradecemos à senadora Mara Gabrilli pelo recurso de R$ 150 mil, que serão destinados à área da Saúde, e não podemos deixar de agradecer ao jovem Pablo Ruan, que solicitou o recurso no final do ano passado e foi prontamente atendido. O Pablo está de parabéns pela sua iniciativa”, disse o prefeito Leitinho.

Pablo Ruan, por sua vez, não escondeu seu contentamento em poder colaborar com a cidade. “É muito importante contar com essa verba num momento pandêmico como esse que estamos passando, e tenho certeza de que esse recurso será muito bem aplicado pelo nosso prefeito Leitinho”, comentou.

Pablo Ruan disse que fez contato com a senadora por meio do assessor de imprensa em Brasília, que foi a “ponte” para contatar o secretário de Orçamento. Ele afirma ter solicitado o recurso por meio de ofício em dezembro de 2021, sendo aprovado em 22 de fevereiro – dois meses depois –, o que o deixou surpreso e ao mesmo tempo feliz.

Pablo Ruan também é representante do Green Peace em Nova Odessa e integrante da UNE (União Nacional dos Estudantes), UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundários) e da UPS (União Paulista dos Estudantes). Sua trajetória na vida política teve início aos 14 anos, quando foi presidente do Grêmio Estudantil da EE Professora Silvania Santos.