Leitinho recebe Ministro da Educação para encontro regional no sábado

Atendendo a um convite do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, feito durante o encontro do início de julho em Brasília, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, realiza neste sábado (21/08) em Nova Odessa um “gabinete itinerante”, com o atendimento de dezenas de prefeitos e secretários de Educação de cidades da região e do interior do Estado.

“Faço um convite a todos os prefeitos e secretários da nossa região para esse encontro itinerante que vamos realizar no nosso município, para trazermos benefícios e melhorias não só para Nova Odessa, mas para todas as cidades próximas”, afirmou o prefeito novaodessense.

“Quero convidar os gestores da Educação para este encontro patrocinado pela Prefeitura (de Nova Odessa), para eu levar os meus técnicos para podermos dar caminhos e soluções para aqueles que querem adquirir, via Governo Federal, escolas, creches, ônibus escolares. Tendo oportunidade, vamos atender a todos, conforme orientação do nosso presidente Jair Bolsonaro”, afirmou o ministro Milton Ribeiro durante a reunião de julho.

Denominado pelo Ministério como “Melhorias na Educação”, o atendimento dos prefeitos desta área do interior de São Paulo vai contar, ao longo do dia, com dirigentes e técnicos tanto do MEC quanto do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), que vão tirar dúvidas sobre convênios e programas federais, políticas públicas voltadas para a área da Educação e critérios de prestação de contas.

Além das explicações sobre os programas, a iniciativa do MEC em parceria com o FNDE também proporciona entendimento sobre as plataformas de serviços do Ministério e do Fundo, e abre oportunidades para que os gestores se aproximem do MEC e aprimorem a gestão educacional em suas regiões.

O dia de trabalho vai seguir todos os protocolos sanitários preconizados pela atual fase do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia, especialmente quanto à higienização e o respeito ao distanciamento social. Por isso, a presença ao encontro é exclusiva para prefeitos e secretários convidados.

ENCONTRO TÉCNICO

Segundo o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, “trata-se de um encontro eminentemente técnico”. Durante as reuniões, são apresentadas três importantes novidades: o quarto ciclo do PAR (Plano de Ações Articuladas), os novos projetos do Ministério e a resolução de obras inacabadas.

“As equipes do Ministério e do Fundo vão às cidades para fazer aquele atendimento mais específico, mais esmiuçado, para o prefeito e o secretário saberem se tem alguma pendência, quais as possibilidades de pedir (verbas para) uma creche, uma escola, um ônibus escolar – esse é o grande objetivo, apresentar nosso trabalho em parceria com os municípios atendidos, com produtividade, facilitando a vida dos prefeitos e fazendo com que eles receberam os recursos disponíveis, o que é legítimo”, apontou Ponte.