Leitinho recebe mais um deputado estadual: Murilo Félix

Prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), recebeu na manhã desta terça-feira (11) em seu gabinete, no Paço Municipal, o deputado estadual Murilo Félix (Podemos), natural de Limeira e que, desde o começo do ano, tem atuado em mais de 50 cidades do interior paulista. Félix se colocou à disposição para auxiliar a gestão novaodessese em diversas áreas, inclusive na obtenção de recursos e emendas estaduais.

Acompanharam a reunião os vereadores Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio (PSD), Márcia Rebeschini (PV), Cabo Natal (Avante) e Oseias Jorge (DEM). O prefeito agradeceu ao “novo parceiro da cidade” e lembrou que tem uma relação de amizade pessoal tanto com o parlamentar quanto com sua família – Murilo Félix é filho do ex-prefeito limeirense Silvio Félix e da ex-deputada e atual vereadora na cidade, Constância Félix.

“É um prazer receber em Nova Odessa um amigo, filho de amigos, como é o caso do Murilo. Em pouco tempo de mandato, ele já está mostrando a que veio, ajudando muitos prefeitos do interior. Conheço o trabalho dele como defensor da causa animal desde 2017, quando fui a Limeira acompanhar uma palestra sobre este assunto, que eu também defendo. É muito bom saber que temos um grande amigo na Assembleia, que com certeza vai nos ajudar muito”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“Desde o início do meu mandato, já conversei com mais de 50 prefeitos da região de Limeira e do interior do Estado. Queria ter vindo antes visitar meu amigo Leitinho, mas mantenho uma agenda cheia desde que assumi na Assembleia. Mas estamos sempre conversando por telefone e quero reforçar aqui meu compromisso com o Leitinho e com a população de Nova Odessa. Como ‘cresci’ no meio político, sei bem quais as principais necessidades dos prefeitos e dos vereadores, e vou trabalhar para ajudar Nova Odessa nestas questões”, garantiu o deputado.