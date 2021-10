Leitinho recebe doações para crianças e mães carentes de Nova Odessa

Nesta sexta-feira (08/10), o prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho, recebeu no seu gabinete representantes da Unimed regional – entre eles o médico Cesar Augusto Cielo, CEO da cooperativa –, que entregaram várias doações em benefício da população carente de Nova Odessa. A parceria veio através do Fundo Social de Solidariedade, da presidente voluntária Juçara Rosolen, e já viabilizou outras campanhas em Nova Odessa neste ano.

Além de Leitinho, Cielo e Juçara, estavam presentes à entrega Maria Parra, secretária executiva da cooperativa, Danilo Souza e Pedro Bianconi, da área de Sustentabilidade, e Camila Ferreira, do Marketing.

As doações foram feitas para ajudar a população de baixa renda do município. Entre os itens doados, estão 155 sacolas de brinquedos com bombons e pipocas para crianças já atendidas por projetos sociais da cidade, 636 medicamentos para a Farmácia Central da Rede Municipal de saúde e 32 kits para gestantes (incluindo fraldas, cremes, etc) atendidas na Maternidade Municipal.

SUSTENTABILIDADE

Além disso, também serão entregues, em novembro, 500 garrafas d’água do tipo squeeze (térmica) para os servidores públicos municipais, visando a conscientização do uso excessivo de copos plásticos descartáveis.

O prefeito também recebeu calendários 2022 da Campanha “Outubro Rosa” da cooperativa médica, com fotos de 45 mulheres que passaram por tratamento de câncer de mama – e também um quadro com fotos de quatro dessas mulheres, moradoras de Nova Odessa, que são atendidas pelo Fundo Social.

“Esses presentes consolidam a parceria feita entre a Prefeitura, através do Fundo Social, e a Unimed, para o ‘Outubro Rosa’, projeto esse que fotografou 45 mulheres com o tema ‘Seja sua própria inspiração’. Elas estamparão o calendário de 2022 da Cooperativa, com o objetivo de promover o autocuidado e o olhar atento para o câncer de mama durante o ano inteiro, não só em outubro”, explicou Maria Parra.

“É uma parceria bem-vinda, e que nos ajuda muito. A Unimed está junto com Nova Odessa neste ano, e tenho certeza que a nossa população fica muito contente com isso. Dá para enxergar que a Unimed não é só os hospitais e os planos de saúde, mas possui todo um trabalho social e ambiental muito importante por trás”, disse o prefeito Leitinho.

A Unimed é o maior sistema cooperativista de trabalho médico do mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 84% do território nacional. Sua sede regional se encontra em Americana, com área de cobertura abrangendo Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Sua atuação completou 45 anos em 2021. “A Corporativa é muito importante para nós e para nossa região, eles nunca mediram esforços para nos ajudar”, finalizou Leitinho.

“É uma parceria de extrema importância para a sociedade novaodessense. Só tenho a agradecer à Unimed, que vem sempre nos apoiando com roupas, remédios e agora os brinquedos também. É uma sensação imensa de gratidão”, disse a presidente do Fundo Social, Juçara Rosolen. O Fundo se localiza na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro de Nova Odessa.