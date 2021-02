Leitinho recebe diretoria do Sindicato dos Servidores

O prefeito de Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na manhã da quarta-feira (03/02), em seu gabinete, o presidente do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa), Adriano José do Carmo Rosa, para uma reunião de apresentação, início das relações institucionais entre Município e entidade de classe para discussões prévia sobre a eventual “pauta” da categoria deste ano.

O chefe do Executivo reforçou, aos dirigentes, seu compromisso de valorizar o servidor público de carreira (concursado), garantindo melhores condições de trabalho e respeito no nível interpessoal. Também participaram da reunião o diretor da entidade de classe, Luís Fernando Nascimento da Silva e a advogada Suzely Aparecida Barbosa. Pela gestão municipal, estavam presentes o chefe de Gabinete, Coronel Carlos Fanti, e o secretário municipal de Governo, Marco “Russo” Barion.

“Nossa gestão será feita de forma transparente, aberta, com diálogo permanente com todos os órgãos e entidades da cidade, inclusive com o Sindicato dos Servidores. Essa reunião é apenas a primeira de muitas. Vamos continuar conversando e ouvindo sempre que necessários os dirigentes do Sindicato dos Servidores, que representam a voz da categoria. Estaremos sempre de portas abertas para ouvir e atender, claro que sempre dentro do que for permitido e possível”, comentou o prefeito Leitinho sobre o resultado do encontro.

“Foi uma reunião bastante produtiva, e demonstra que esse nosso primeiro diálogo é o início de um projeto maior, que visa a valorização e o respeito dos servidores por parte dessa nova gestão. Saímos bastantes satisfeitos com a receptividade do prefeito Leitinho e de sua equipe quanto ao que foi falado. Óbvio que são coisas que precisam amadurecer, mas que visam o progresso da categoria e da cidade”, afirmou Carmo.

“Foi uma boa conversa, as boas vindas dessa nova gestão e o Sindicato, e espero que esse diálogo continue daqui pra frente – que tanto a gente seja bem recebido lá, quando o prefeito seja sempre bem recebido aqui no Sindicato”, acrescentou Luis Fernando.

VÍDEO

Em vídeo postado em suas redes sociais logo após a reunião, o presidente do SSPMANO voltou a elogiar a abertura e receptividade da equipe de governo às demandas iniciais da entidade de classe. “Fomos (na Prefeitura) fazer o que não conseguimos nos oito anos da administração do ex-prefeito: que é diálogo, apresentar algumas coisas, os pontos do vista do Sindicato, servidores, população. Social, Saúde, Educação, Segurança – um leque de opções”, diz Carmo no vídeo.

A data base da categoria é em março de cada ano. A Prefeitura de Nova Odessa conta hoje com 1,4 mil servidores. Entre os diversos temas de interesse discutidos, foi debatida a preparação, através de estudos a médio prazo, de um novo plano de carreira para a categoria – um dos compromissos assumidos pelo prefeito Leitinho desde antes de assumir o cargo eletivo. “Isso é muito importante para nós, servidores. (…) Saímos da reunião bastante otimistas, no sentido de que mudanças virão (para a categoria). Foi a primeira vez em oito anos que fomos ao Gabinete conversar a não ser pelo dissídio coletivo”, afirmou Carmo.

No entanto, todos os presentes ao encontro reconheceram que a Lei Federal Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 – que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)” –, proíbe União, Estados e municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de conceder, até 31 de dezembro de 2021, “vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos”.

“Os demais itens da eventual pauta serão debatidos ponto a ponto pela gestão municipal”, garantiu o secretário de Governo, o Russo. “Existem outras maneiras de trazer benefícios aos servidores, e a gestão se mostrou aberta a esse diálogo”, finalizou Carmo.