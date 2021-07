Leitinho recebe deputado que promete 4 milhões

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na quinta-feira (08/07) a visita do deputado federal por São Paulo Herculano Passos, que anunciou a destinação de emendas parlamentares de sua autoria no valor de R$ 4 milhões para a Prefeitura de Nova Odessa, para aplicação nas áreas de Saúde e Infraestrutura. O deputado foi recebido no gabinete do prefeito, no Paço Municipal. Ambos também visitaram o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

O parlamentar se comprometeu a destinar R$ 1 milhão para ajudar no custeio da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa, mais R$ 3 milhões para aplicação em obras prioritárias na área de infraestrutura na cidade. Mais detalhes sobre as verbas e sua destinação específica devem ser divulgados em breve pelo prefeito Leitinho.

“É muito bom a nossa cidade poder contar com mais um deputado federal nos auxiliando com recursos para fazer obras e melhorias importantes para nossa população. Agradecemos o empenho do deputado Herculano Passos, que é uma pessoa extremamente atenciosa e educada, e reforçamos que as portas da Prefeitura estão e estarão sempre abertas a quem quer nos ajudar a fazer um governo voltado para o povo de Nova Odessa”, afirmou Leitinho.

“Eu sempre concentro a distribuição dos recursos do Orçamento da União aos quais tenho direito, através das emendas parlamentares de minha autoria para os municípios que atendo, às áreas de Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura e Assistência Social. Como prefeito de Itu, a Saúde já era uma preocupação minha, em especial para prevenção, pois evitando doenças, evitamos o sofrimento das pessoas e economizamos verba pública. É uma satisfação poder ajudar o prefeito Leitinho e a população de Nova Odessa”, declarou o parlamentar.

CONHEÇA

Ex-prefeito de Itu por dois mandatos, Herculano Passos cumpre seu segundo mandato como deputado federal pelo MDB de São Paulo. Coordenou a Bancada Paulista do Congresso Nacional entre 2016 e 2017 e entre 2019 e 2020.

“Trabalhar para que os municípios sejam sempre beneficiados é uma das minhas principais ações no Congresso Nacional. Fui vereador e prefeito de Itu e conheço bem as necessidades de uma cidade. No Congresso Nacional, sou presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Brasileiros”, traz a biografia do deputado federal.

Outra “bandeira” que ele defende é a do Turismo. “Sou fundador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo no Congresso Nacional, a qual presidi desde a criação, em 2015, até 2021, e, atualmente, exerço a vice-presidência do colegiado. Presidi a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados entre 2016 e 2017”, acrescenta o texto.

“O Brasil é um país naturalmente turístico e que tem um dos povos mais acolhedores do mundo. Diversas nações se tornaram ricas por meio do Turismo e meu objetivo é fazer com que a nossa também aproveite esse grande potencial que tem para gerar emprego, renda, arrecadação e desenvolvimento econômico e social”, completa Herculano Passos.