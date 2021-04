Leitinho recebe deputado estadual Alex de Madureira

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), recebeu em seu gabinete nesta sexta-feira (16) o deputado estadual Alex de Madureira (PSD), de Piracicaba. O parlamentar conversou longamente com o prefeito e se colocou “à disposição” da cidade para intermediar a obtenção de verbas e programas estaduais e federais que possam ser revertidas em prol da população local.

O deputado foi acompanhado pela vereadora novaodessense Marcia Rebeschini (PV), e outros assessores e lideranças locais e regionais – entre eles o ex-vereador Pedrão da Noé, de Iracemápolis, e César Ramos, filho do saudoso vereador americanense Davi Ramos. Pela prefeitura, estava presente o chefe de Gabinete, coronel Carlos Fanti.

Madureira é líder da bancada do PSD, vice-presidente da Comissão de Saúde e do Conselho de Ética e Decoro e membro da Comissão de Finanças e Relações Internacionais da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e membro da Frente Parlamentar Evangélica. Além disso, foi relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e do Orçamento do Estado.

“Tivemos uma reunião produtiva na Prefeitura de Nova Odessa com o prefeito Leitinho, a presidente do Fundo Social, Juçara Rosolen, e a vereadora Márcia Rebeschini, falando sobre as demandas da cidade e sobre os projetos sociais para apoio aos munícipes. Nossa intenção é ajudar a cidade, apoiar o prefeito na Assembleia Legislativa e junto ao Governo do Estado e andarmos juntos. Já vamos ver ações que podemos fazer juntos ao Município”, assegurou Alex de Madureira.

“Nova Odessa ganhou hoje mais um deputado parceiro, um amigo que veio se colocar à disposição para nos ajudar a melhorar a vida da nossa população. Quero deixar meus agradecimentos ao deputado Alex e deixar claro que, aqui em Nova Odessa, a Prefeitura está sempre de portas abertas para quem quiser nos ajudar a trabalhar pela nossa população”, agradeceu Leitinho.