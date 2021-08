Leitinho recebe deputada e pede recursos

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na manhã da segunda-feira (02/08) a deputada estadual Leticia Aguiar. Após uma recepção no Gabinete do Paço Municipal, ambos visitaram o “quartel general” da campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade, o Ginásio do Jardim Santa Rosa, e a sede da GCM (Guarda Civil Municipal). A parlamentar estava acompanhada pelo seu chefe de gabinete, Anderson Senna. O encontro foi intermediado pelo servidor municipal Dilson Correa da Silva, e contou com a presença do vereador Tiãozinho.

O prefeito solicitou à deputada a destinação de recursos de emendas para aplicação exatamente nas áreas de Saúde e Segurança Pública, e também para aplicação em melhorias na infraestrutura da cidade. Na sede da GCM, ambos foram recebidos pelo chefe municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, e pelo comandante da corporação, Luciel Carlos de Oliveira.

Leticia Aguiar se comprometeu a trabalhar também por Nova Odessa junto ao Governo do Estado, com prioridade para a viabilização de recursos para compra de novo armamento para a Guarda Municipal – a Segurança Pública é uma das bandeiras do seu mandato, apontou.

“Quero agradecer a presença da nossa deputada Leticia Aguiar, que não mediu esforços para estar aqui hoje e que leva de Nova Odessa algumas importantes reivindicações, entre elas um pedido intermediado pelo Dilson por recursos para adquirirmos um novo armamento para nossa Guarda Municipal. É o que eu sempre digo: as portas do nosso gabinete estão abertas para os deputados que quiserem trabalhar por Nova Odessa e por nossa gente”, afirmou o prefeito Leitinho.

“A nossa agenda aqui hoje é para estreitar laços, aproximar nosso mandato da gestão do prefeito Leitinho. Falamos sobre Saúde, Segurança, família – a união de esforços em prol dos munícipes. É uma alegria e uma satisfação estar em Nova Odessa, especialmente aqui na sede da Guarda, pela qual eu tenho um apreço enorme e tenho, como prioridade no nosso mandato, reconhecer o trabalho das nossas polícias municipais. Estar aqui é fundamental para que eu possa acolher essa demanda e levá-la para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa muito em breve retornar a Nova Odessa já com boas notícias”, adiantou a parlamentar – que é da Frente Parlamentar em Defesa das GCMs paulistas.