Leitinho recebe chaves de veículo zero para o Procon

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na tarde desta quarta-feira (08/09) as chaves de um novo veículo para utilização da equipe do Procon (Órgão de Defesa do Consumidor) da Prefeitura de Nova Odessa. Trata-se de um Renault Kwid zero quilômetro destinado à cidade, via emenda parlamentar, pelo deputado federal Celso Russomano, e viabilizado através de um convênio entre o Ministério da Justiça e a Fundação Procon SP, no valor total de R$ 6,33 milhões, para o atendimento de várias cidades paulistas.

A entrega das chaves dos veículos aos Procons municipais aconteceu em cerimônia realizada no Memorial da América Latina, na Barra Funda, em São Paulo, com a presença do diretor executivo da Fundação Procon SP, Fernando Capez. Leitinho estava acompanhado pela dirigente do Procon de Nova Odessa, a advogada Helnily Ramos Ragasso. Ambos conversaram com o próprio deputado Celso Russomano para agradecer pela viabilização do veículo.

“O veículo visa atender o Município, com melhoria na proteção e defesa do consumidor, e foi adquirido com recurso de minha autoria, proveniente de emenda individual (ao Orçamento Geral da União). A execução da emenda deu-se por meio de termo de Convênio celebrado entre o Ministério da Justiça e a Fundação Procon de São Paulo. O objetivo do programa é modernizar e ampliar a capacidade de orientação, atendimento e fiscalização dos Procons municipais, visando melhor atender a população”, esclareceu Russomano.

“Nossa Economia está reaquecendo com a diminuição da pandemia, então esse carro novo vai ajudar e agilizar os trabalhos de orientação e fiscalização do nosso Procon junto aos comércios, prestadores de serviço e empresas da nossa cidade. É uma iniciativa pela qual temos que parabenizar o deputado Russomano, que tem um carinho pelas nossas cidades, através das suas emendas parlamentares, e também esse olhar diferenciado para a área de Proteção ao Consumidor, o que garante a melhora desse trabalho dos Procons municipais”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“É um ganho para a cidade. O carro vai servir como uma viatura para o desempenho do trabalho fiscalizatório e de transporte da cidadania a todos os munícipes de Nova Odessa. É um carro que vai servir para os diversos trabalhos que realizamos cotidianamente, como as fiscalizações, mas também no atendimento in loco aos consumidores com limitações de locomoção, mediante agendamento. É mais uma ferramenta de cidadania para a população de Nova Odessa”, completou Helnily – adiantando que o Procon Nova Odessa já estuda novos convênios nos quais o veículo também deve ser utilizado.

O Procon Nova Odessa atende a população mediante agendamento pelo telefone (19) 3476-3261. Os consumidores que têm acesso a internet podem acessar o serviço pelo site www.consumidor.gov.br, tirar dúvidas pelo e-mail [email protected], pelo aplicativo “procon-sp” e pelo “WhatsApp Denúncia” local, o (19) 99759-5949.

CONHEÇA

Celso Russomanno é um repórter especializado em defesa do consumidor, filiado ao Republicanos e atual presidente do Parlasul. Além de jornalista, é Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos. Tornou-se famoso no início dos anos 1990 apresentando um quadro no programa jornalístico popularesco Aqui Agora, veiculado no SBT, no qual mediava reclamações de consumidores que se sentiam lesados por empresas de diversos setores.

É autor de dois livros e palestrante sobre o tema Defesa do Consumidor. Entrou para a Política em 1994, quando se elegeu deputado federal pela primeira vez.