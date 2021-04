Leitinho recebe assessor do deputado Junior Bozzella

Mantendo sua política de “portas abertas”, visando ampliar as parcerias institucionais e a obtenção de recursos de emendas para aplicação em obras e serviços na cidade, o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), recebeu em seu gabinete na quinta-feira (22) Marcos Fontes, o assessor do deputado federal Junior Bozzella (PSL), e seu pai, o vereador barbarense Carlos Fontes. Foi debatida, no encontro, a viabilidade de destinação de recursos para áreas da Saúde Pública de Nova Odessa.

Suplente de deputado estadual na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) pelo PSL, Marcos Fontes agradeceu a atenção do prefeito Leitinho e reiterou a intenção de firmar parcerias. Colocou o mandato de Bozzella “à disposição” de Nova Odessa e solicitou que a Prefeitura elabore um ofício elencando as demandas para a área da Saúde ao deputado federal.

“Somos aqui da região, é muito importante mantermos esse contato com os prefeitos. Quando o deputado Junior Bozzella me convidou para ser seu assessor, já adiantamos a ele que faríamos esse contato com as prefeituras da nossa região, para ajudar sempre no que for possível – ainda mais nesse momento de grave pandemia que vivemos”, apontou Marcos Fontes.

Segundo ele, o deputado federal “tem muito interesse em colaborar com os projetos das prefeituras da nossa região”. “E há muitos projetos e programas relevantes, que os prefeitos querem colocar em andamento e que demandam recursos federais”, completou.

“Como tenho falado e feito, recebo aqui todo secretário, político ou assessor que queira ajudar a população de Nova Odessa a ter uma vida melhor, através de emendas ou apoio para obras ou programas de atendimento. Meu partido é Nova Odessa, não olho a questão partidária, e todo mundo que quiser nos ajudar é bem-vindo. Agradeço o apoio do deputado Junior Bozzella, através do Marcos Fontes e do seu pai, o meu colega de longa data Carlos Fontes”, repetiu o prefeito Leitinho.

Marcos Fontes é natural de Santa Bárbara d’Oeste e suplente de deputado estadual pelo PSL, tendo recebido 16.309 votos nas eleições de 2018. Tem 24 anos, é formado em Gestão Pública e empreendedor no ramo de Comunicação. Radialista desde os 12 anos, atualmente ele desenvolve seu trabalho pela Rádio Nova Alternativa Web, apresentando o programa “Bom Dia Amizade”, de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h da manhã.

Já Nicolino Bozzella Junior é natural de Santos, tem 41 anos e é um advogado, empresário e político brasileiro filiado ao Partido Social Liberal. Junior Bozzella, como é conhecido, foi vereador em São Vicente e já foi superintendente no Estado de São Paulo da Funasa (Fundação Nacional de Saúde). Atualmente, exerce mandato de deputado federal por São Paulo desde o início de 2019, para o qual recebeu 78.712 votos nas eleições.