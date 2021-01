Leitinho quer voltar relação prefeitura IZ

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho Schooder (PSD), realizou na manhã desta quinta-feira (7) reunião com a diretora geral do IZ (Instituto de Zootecnia), doutora Cristina Maria Pacheco Barbosa, visando reativar a parceria do município com a centenária instituição estadual de pesquisas sediada na cidade. Foram debatidos vários assuntos, entre eles intervenções necessárias em área do instituto afetadas por águas pluviais (da chuva) e as cessões de áreas da Fazenda do Estado para utilização pela gestão municipal.

Participaram também da reunião o vereador Professor Antonio (PSD) e os secretários municipais de Governo, Marco Russo; de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Netto; e de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Walter Bonaldo Filho – além das respectivas equipes técnicas das pastas.

O caso mais urgente é o de uma erosão ao longo da Rua Carmine Picone, no Jardim Europa, que divide a área urbana da cidade da Fazenda do Estado, sede do IZ. Também foram debatidos o problema de drenagem da Rua Joaquim Lourenço da Silva, no Jardim Marajoara, e a captação de águas pluviais da Rodovia Arnaldo Julio Mauerberg e sua descarga no Ribeirão Quilombo – todos em áreas do Instituto.

O prefeito determinou que técnicos das duas pastas façam uma avaliação in loco das situações apontadas pela diretora do IZ, incluindo o levantamento de eventuais contratos de obras públicas anteriores, ou de obras privadas, que possam ter afetado estes pontos – neste caso, visando acionar os responsáveis a corrigirem as causas das erosões. No caso da rodovia, que é estadual, o assunto será tratado pela nova gestão municipal diretamente junto ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

ÁREAS

Como parte desta parceria, o prefeito também deve visitar, nas próximas semanas, um prédio atualmente não utilizado na sede do instituto, na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini/Avenida Carlos Botelho, que pode vir a ser cedido ao município e eventualmente servir de sede para as secretarias de Obras e de Meio Ambiente. O prefeito Leitinho também informou à diretora geral que vai retomar as tratativas com o Governo do Estado visando a cessão de uma área do IZ para a construção de um novo canil.

“Queremos ajudar a direção do IZ em suas necessidades, dentro do que é responsabilidade da municipalidade e das nossas possibilidades. A instituição é muito importante para a cidade, é um patrimônio científico e histórico de Nova Odessa e do Estado. Já contratei, para a minha equipe, cinco engenheiros, para que possamos desenvolver Nova Odessa de maneira que nossa população não sinta impactos negativos nas questões da água e do meio ambiente”, afirmou o prefeito.

Ao final do encontro, Cristina Maria agradeceu a recepção e elogiou o perfil da nova equipe de gestão de Leitinho. “Foi muito produtiva a reunião, eram pontos que precisávamos mostrar para a nova gestão municipal, para os quais estamos há tempos esperando uma solução. Gostei muito da proposta de enfrentamento ao problema da Rua Carmine Picone, é um processo erosivo muito visível para a população, e que fica em uma área do IZ. Percebemos uma clara diferença no perfil da equipe do Governo, que agora é técnica. A conversa flui muito melhor”, elogiou a diretora geral do instituto.

“É muito importante essa retomada do contato institucional com o IZ, que estava ‘apartado’ do restante da cidade, apesar de ocupar 10% do território de Nova Odessa, a maioria áreas verdes. Essa integração é fundamental para o meio ambiente da cidade e para o desenvolvimento sustentável de Nova Odessa, permitindo que o instituto também seja protagonista dessa mudança de visão administrativa e de gestão pública adotada pelo prefeito Leitinho. Estamos criando uma parceria de longo prazo”, finalizou o secretário municipal de Meio Ambiente, Walter Bonaldo Filho.