Leitinho quer estudo para distribuir ivermectina

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) afirmou que vai pedir um estudo para distribuir ivermetcina e algumas vitaminas para a população com mais de 50 anos. A Anvisa não recomenda o uso do medicamento. Nos primeiros dias de mandato ele visitou o hospital e se encontrou com o companheiro de partido e candidato derrotado na eleição para prefeito de Santa Bárbara Dr José.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirma que o medicamento não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Leitinho pediu à Secretaria de Saúde estudos e viabilização das vitaminas D e Zinco, além do medicamento Invermectina, para distribuir gratuitamente a pessoas com 50 anos ou mais, levando em consideração a necessidade e o estado clínico do paciente.

VACINAÇÃO- “Determinei, via decreto, que a Saúde planeje as ações visando imunizar a população quando a vacina estiver disponível aos municípios. Para a Secretaria de Educação, o decreto solicita estudos visando aprimorar o ensino online e que as escolas se preparem para receber de forma segura as aulas presenciais, quando as mesmas estiverem liberadas pelos órgãos estaduais e federais competentes. Vamos enfrentar esse momento com planejamento, prevenção e responsabilidade”, escreveu em rede social.