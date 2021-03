Leitinho promove presidente do Sindicato dos Servidores

O prefeito Cláudio José Schooder-Leitinho (PSD) promoveu esta semana para a mais alta classe da categoria o guarda civil municipal Adriano José do Carmo Rosa, que é também presidente do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa). O dirigente havia feito duros ataques à equipe de transição de Leitinho no fim do ano passado.

Após a vitória de Leitinho nas urnas e a formação da equipe de transição do governo, Adriano do Carmo se posicionou publicamente como presidente do sindicato e reclamou que não fazia parte dos trabalhos. Na época, chegou a atacar duramente o futuro secretário de Governo, Marco “Russo” Barion, dizendo que não conseguia o acesso à equipe transitória.

Posteriormente, em fevereiro, Leitinho recebeu Carmo em seu gabinete e a relação foi apaziguada. Na ocasião, a visita oficial era de apresentação da pauta de discussões, ainda prévias, para a categoria do funcionalismo municipal. A portaria assinada na quinta-feira (11) garantiu ao GCM o ingresso para a Classe Especial, a mais alta promoção dentro da categoria.

O ato da assinatura foi acompanhado ainda pelo chefe de Gabinete e chefe municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, e pelo comando da Guarda Civil Municipal. O prefeito Leitinho afirmou que foi “motivo de orgulho” assinar a portaria de promoção “a um guarda civil municipal que está há 28 anos na ativa, defendendo e protegendo a comunidade novaodessense”.

Justiça

“O Carmo entrou na Guarda Civil Municipal em 1993, após pedir baixa da Polícia Militar, e ao longo deste tempo vem servindo bravamente a nossa corporação, desenvolvendo um trabalho excelente. Sem dúvida, essa promoção é mais do que justa e vem coroar toda uma carreira dedicada à nossa comunidade”, destacou Leitinho.

Ao lado do prefeito, o guarda agradeceu a todos os companheiros de farda que estiveram ao seu lado ao longo dos anos e disse que foi vestindo a farda da Guarda Civil Municipal que conseguiu constituir família e ter um presente confortável. “Perdi amigos em batalha, chorei quando não aguentei, reclamei, pedi ajuda e ajudei no que pude, sorrimos juntos”, diz.

Para quem pensa que o guarda municipal está se aposentando, Adriano do Carmo disse que ‘ainda tem muita lenha pra queimar’. “Recebo a promoção para a Classe Especial com muita alegria e continuarei servido a nossa comunidade nesta nova função dentro da corporação”, finalizou o experiente agente da GCM de Nova Odessa.