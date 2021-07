Leitinho pede prédios do IZ a secretário de Agricultura

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, entregou pessoalmente no último sábado (17/07) ao secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Itamar Borges, ofícios reafirmando o pedido de cessão de duas áreas do IZ (Instituto de Zootecnia) para uso do Município. Em ambos os casos, os imóveis encontram-se atualmente vagos, sem uso pela instituição de pesquisa. O secretário comprometeu-se a agilizar o andamento dos processos e dar uma posição em breve ao prefeito.

O primeiro dos imóveis pleiteados trata-se de um prédio técnico situado na sede do Instituto, com acesso pela Avenida Carlos Botelho (na “entrada” da cidade), e de algumas antigas residências próximas, cujo complexo pode abrigar diversos setores da Prefeitura – que se compromete, em contrapartida, a promover a recuperação, manutenção e segurança dos imóveis.

O segundo é um imóvel em área rural que deve servir como novo abrigo de animais da cidade. Trata-se, neste caso, da antiga Unidade de Reprodução Animal, também conhecida como “Seriarte”, situada na margem direita do Ribeirão Quilombo, após a ponte sobre o rio. O abrigo será mantido pela AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa).

Também estiveram presentes à visita do secretário o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) Sergio Luiz dos Santos Tutui, o diretor do IZ Enilson Geraldo Ribeiro, o secretário-adjunto de Desenvolvimento do Município, Rafael Brocchi, o diretor municipal de Cultura, Cadu Pinotti Jr, o diretor da Agemcamp, Benjamin Bill de Souza, entre outros integrantes da Secretaria de Agricultura, do IZ e da Prefeitura.

“O pedido é por esse pavilhão técnico aqui atrás (da Diretoria), com 69 salas ociosas. A cessão seria boa para o IZ também, principalmente para os funcionários, porque revitalizaríamos o prédio e teríamos mais gente circulando, servidores da Prefeitura, trazendo mais segurança”, acrescentou Leitinho. Neste caso, o ofício inclui ainda duas residências na Vila Azenha, que devem abrigar a Defesa Civil Municipal, e outros três imóveis no Centro para outros setores da Prefeitura.

“Temos também uma entidade protetora que abriga hoje 600 animais, e como a cidade cresceu muito nos últimos anos sem planejamento, os bairros ‘chegaram’ ao canil, o que gera uma certa perturbação. E a antiga Seriarte seria o local ideal para reformarmos e fazer um novo canil para a AAANO, que foi fundada há 26 anos por dois pesquisadores do IZ”, explicou o chefe do Executivo. “Nós queremos ser parceiros, Município e Estado. Um ajuda o outro.”

Enilson Ribeiro confirmou que a comunidade científica do Instituto já aprovou as cessões, com contrapartidas do Município. “Pelo que entendi, é bom para todo mundo. Vou ver como estão estes pedidos e já encaminho à APTA. Como já uma concordância tanto da nossa parte quanto da Prefeitura, vamos fazer a nossa parte e devolver (os pedidos aprovados) à APTA e ao IZ. Quem tinha que nos dar o parecer final eram nossos diretores, o que já temos”, adiantou Itamar Borges.

REFERÊNCIA

Os pedidos foram feitos durante visita do secretário à Fazendo do Estado em Nova Odessa, sede do Instituto, para a inauguração do novo Laboratório de Referência da Qualidade do Leite, que desenvolve pesquisas de monitoramento e transferência de tecnologia para melhoria da qualidade do produto e seus derivados.

A visita aos diversos centros de pesquisa do IZ, que culminou com a inauguração do Laboratório (que fica no trecho da Fazenda do Estado situado no município de Americana), marcou o encerramento do calendário de comemorações dos 116 anos do Instituto.

O novo laboratório desenvolve pesquisas de monitoramento e transferência de tecnologia para melhoria da qualidade do leite em mais de 110 propriedades de produção de leite bovino e bubalino em cinco macrorregiões paulistas. O IZ também possui laboratório itinerante (trailer) para pesquisas junto ao produtor de outras regiões do Estado. O espaço contempla a área de microbiologia, que faz análise para detecção de patógenos da mastite e desenvolvimento de pesquisas direcionados ao combate desses microrganismos.

“Eu fico muito feliz com a sensibilidade do governador João Doria, do vice-governador Rodrigo Garcia, e a competência da nossa equipe dos Institutos da APTA. Isso vai permitir, no dia 27 de julho, anunciarmos o maior investimento da história do Estado em pesquisa. Cumprimento a todos os pesquisadores e servidores do IZ pelos 116 anos. É muito gostoso ver a paixão de cada um aqui pelo trabalho”, afirma Borges.