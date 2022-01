Leitinho pede Poupatempo a vice governador

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, esteve em Cosmópolis nesta sexta-feira (28/01), onde conversou com o vice-governador Rodrigo Garcia sobre uma parceria para instalar, em breve, uma unidade da central de serviços Poupatempo Paulista 4.0 em Nova Odessa. No mesmo dia, o prefeito conversou com executivos do Detran.SP para adiantar detalhes da parceria, que segue em fase adiantada de estudos.

“O Rodrigo Garcia até já sabia que tínhamos conversado com o pessoal do Detran.SP mais cedo e brincou que em breve vai a Nova Odessa inaugurar o nosso Poupatempo, que vamos instalar provavelmente no mesmo prédio onde hoje já funciona o Detran da cidade”, comentou Leitinho.

Rodrigo Garcia inaugurou em Artur Nogueira a 106ª unidade do Poupatempo, e autorizou a implantação de novos postos em 12 municípios da região de Campinas. Em Cosmópolis, onde conversou brevemente com o prefeito de Nova Odessa, ele autorizou investimentos do Governo do Estado em habitação popular.

“Hoje é uma sexta-feira de muito trabalho ao lado de prefeitos e autoridades da região. Estamos autorizando a instalação de novos postos do Poupatempo, iniciando a construção de habitação popular e também a liberação de recursos para a área da Educação, obras de infraestrutura e programas de Assistência Social. É uma série de ações para reforçar a parceria do Governo de São Paulo com Artur Nogueira, Cosmópolis e toda a região”, disse Garcia.

Com atendimento integrado ao Detran.SP, o novo posto do Poupatempo de Artur Nogueira tem capacidade para efetuar até 200 atendimentos por dia, entre presenciais e virtuais. O investimento do Governo do Estado na unidade foi de R$ 160 mil.

O vice-governador também autorizou a liberação de R$ 1,6 milhão para novas unidades do Poupatempo nas cidades de Cosmópolis, Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Leme, Pedreira, Socorro, Conchal, Cordeirópolis, Santo Antonio da Posse, Engenheiro Coelho, Louveira e Laranjal Paulista.

O Poupatempo oferece serviços presenciais como solicitação de RG e primeira via da CNH, entre outros documentos. Outros 190 serviços online estão disponíveis no portal www.poupatempo.sp.gov.br, no aplicativo Poupatempo Digital e nos totens de autoatendimento.