Leitinho oficializa pedido de área para a AAANO

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), oficializou na quinta-feira (21/01) o pedido de cessão do antigo prédio da área de pesquisas em reprodução animal do IZ (Instituto de Zootecnia), desativado há vários anos, para abrigar a AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa). O pedido deve ser remetido agora pela diretoria do Instituto para a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, para análise.

Também na quinta-feira, o prefeito vistoriou a área, que fica na Fazenda do Estado, na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini. Ele foi acompanhado pela diretora geral do IZ, doutora Cristina Maria Pacheco Barbosa, o pesquisador Enilson Geraldo Ribeiro, o chefe de Gabinete, Coronel Carlos Fanti, a tesoureira da Associação, Joceli Maleniez (que representou o presidente da entidade que defende a causa animal, Thiago Gomes Rodrigues), o secretário-adjunto de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Renan Cogo da Silva, o diretor municipal de Cultura, Cadu Pinotti Junior, e a veterinária do Setor de Zoonoses, Paula Faciulli.

“Como já disse na nossa reunião do dia 07/01, o Instituto de Zootecnia é muito importante para a cidade, é um patrimônio científico e histórico de Nova Odessa e do Estado. Por isso é fundamental essa parceria entre Prefeitura e IZ. Neste caso, por exemplo, podemos resolver essa questão do canil, que é de extrema importância, uma necessidade de Saúde Pública”, comentou o prefeito.

“Nós da AAANO adoramos este espaço desde a primeira vez que estivemos lá, pela infraestrutura que ele oferece. A gente não conta com isso hoje no nosso canil, não temos nem 1% dessa estrutura para trabalhar. Já estamos comemorando a possibilidade de nos instalarmos aqui”, celebrou Joceli Maleniez.

Normalmente, o atual abrigo da entidade está sempre lotado de animais domésticos abandonados por seus tutores e resgatados pelos voluntários da causa. Atualmente, são 600 animais, dos quais 400 são cães e 200, gatos.

“Estamos confiantes que dê certo essa parceria com a Prefeitura e a AAANO, porque vamos usar melhor essa área. Será algo bom para o IZ, para o Município e para a Associação, e portanto para a população de Nova Odessa, que vai ganhar um local adequado para as atividades de um canil de interesse público. Hoje o Instituto não ter sequer servidores o suficiente para cuidar dessa área”, apontou a diretora geral da centenária instituição de pesquisa novaodessense.

Fundado em 15 de julho de 1905 e sediado na histórica Fazenda do Estado, em Nova Odessa, o IZ (Instituto de Zootecnia), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, celebrou em 2020 seus 115 anos de pesquisas científicas envolvendo toda a cadeia de produção de proteína animal, invariavelmente revertidas em prol dos produtores e dos consumidores brasileiros.

Com mais de um século de trabalho pela pecuária, visando elevar a produtividade, a eficiência e o bem-estar animal, o IZ é pioneiro na pesquisa científica mundial com Produção Animal Sustentável. A instituição destaca-se pela geração de uma série de benefícios ao meio científico, ao meio técnico e aos produtores. O IZ tem por missão desenvolver e transferir tecnologia e insumos para a sustentabilidade dos sistemas de produção animal. Saiba mais sobre o Instituto em http://www.iz.sp.gov.br/.

Reconhecida como organização civil de utilidade pública pelo Município e pelo Estado, a AAANO tem mais de 25 anos de atuação na cidade, com um grupo de protetores que cuida de animais abandonados e sem condições de sobrevivência nas ruas e promove ações visando a castração de pets. Informações sobre o trabalho desenvolvido pela AAANO podem ser obtidas em http://www.aaano.com.br/ e em https://www.facebook.com/aaanovaodessa/.