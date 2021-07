Leitinho obtém vitória no TRE

O pedido de cassação do prefeito de Nova Odessa Leitinho Schoeder (PSD) foi julgado improcedente pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo) nesta quarta-feira (21). A coligação do PSDB do ex-prefeito Bill que tinha como candidato Dr Lourenço disputou as eleições municipais de 2020, entrou com Ação de Investigação Judicial Eleitoral, alegando abuso de poder e propaganda eleitoral irregular.

Tucanos pediram para investigar irregularidades que teriam afetado o resultado das eleições. A ação pedia a inelegibilidade de Leitinho por 8 anos e a cassação do mandato. A decisão aponta que, apesar dos pontos apontados pelo PSDB “não há comprovação de que tiveram o alcance aduzido”.