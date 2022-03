Leitinho apresenta novas lousas digitais da Rede

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) fez pessoalmente nesta terça-feira (22/03) a apresentação das novas lousas digitais que estão sendo adotadas em mais da metade das salas de aula da Rede Municipal de Educação de Nova Odessa. São 60 equipamentos adquiridos via licitação pela Prefeitura no ano passado, que vêm sendo instalados, testados e utilizados a partir do início do ano letivo 2022. Os professores também passaram por treinamento para utilização das lousas. A apresentação foi feita à turma do 4º ano A da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dante Gazzetta, região central, ao lado da diretora da unidade, Renata Nascimento Luz, e diretora de Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Ana Rita Bittencourt.

Em pleno Dia Mundial da Água, o tema trabalhado na aula não poderia ter sido outro: preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. O prefeito também mostrou onde mora aos alunos diretamente no Google Earth, acessado na lousa digital – que tem teclado sensível ao toque – a partir da internet wi-fi já instalada na unidade escolar. A turma do professor Matheus Dias de Souza – uma das que vinha testando o equipamento desde o final do ano letivo 2021 e, por isso, já está mais familiarizada com suas funcionalidades – adora as aulas “na tela”. “Acho muito bom, porque é legal ver as coisas digitalmente. Em casa eu uso computador, e é fácil acompanhar e fazer as tarefas na lousa digital”, confirmou o aluno Theo, do 4º ano A da EMEF Dante Gazzetta.

“Estamos iniciando um novo ciclo na Educação de Nova Odessa, aqui na EMEF Dante Gazzetta, onde eu estudei quando era criança. Mais da metade das salas de aula já têm a lousa digital, que é muito importante, torna a aula mais fácil, didática e gostosa. Ela traz muitos conteúdos que às vezes não têm nos livros, permitindo ao professor buscar qualquer assunto – como hoje, quando comemoramos o Dia da Água. As lousas digitais são um grande avanço para Nova Odessa, informatizando as escolas e auxiliando nossos professores, que fazem um trabalho maravilhoso junto aos nossos alunos”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Na lousa digital, as crianças podem enxergar o mundo além da abstração, do pensamento. Por exemplo, no caso do Google Earth, eles conseguem ver o globo real, girar o globo, pesquisar um local e ver imagens do local instantaneamente. Isso torna a aula mais dinâmica, eles percebem melhor o funcionamento das coisas. O mundo que eles vivenciam em casa, através da internet, é mais parecido agora com o mundo vivenciado na escola”, garante o professor.

“É uma ferramenta de extrema importância para o aprendizado dos alunos, pois desperta um interesse maior, uma curiosidade maior, visto que eles já estão inseridos na internet e no mundo das novas tecnologias. E facilita o trabalho do professor. Veio para somar”, acrescentou a diretora Renata. “É uma revolução na Educação de Nova Odessa. Agora, a internet está dentro da sala de aula, sob o controle do professor, para ser usada da melhor forma possível”, completou Ana Rita.

PLATAFORMA

Para a aula sobre meio ambiente, o professor Matheus utilizou, inclusive, a Plataforma de Aulas Digitais Interativas Creator4All – outra novidade tecnológica adotada a partir deste ano na Rede Municipal de Nova Odessa. A nova ferramenta disponibiliza aulas de reforço, tarefas de casa e etc – tudo 100% online e disponível a qualquer momento, de onde a criança estiver, bastando apenas ter acesso à internet.