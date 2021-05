Leitinho nomeia mais suplente do PSDB em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), continua realizando nomeações de ex-candidatos a vereador do grupo adversário, o PSDB. No Diário Oficial do Município desta segunda-feira (3) foi publicada a nomeação da advogada Priscila Peterlevitz para o cargo comissionado de assessor superior departamental na Prefeitura.

Com isso, Leitinho segue na estratégia política de enfraquecer o grupo do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB). Em fevereiro, o 1º suplente do PSDB, Rodinei Rodrigues (o Lico), foi nomeado para cargo na Coden Ambiental. Depois, a 4ª suplente pelo partido, Juçara Rosolen da Aposerv, foi nomeada presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Agora é a vez de Priscila Peterlevitz, a 3ª suplente tucana, com 417 votos. Dizem os bastidores políticos da cidade que a 2ª suplente do PSDB, Neide do Feno, só não foi pro governo Leitinho por ser bastante ligada a Bill e a ex-primeira-dama Andréa Souza. O próprio candidato a prefeito pelo PSDB, José Lourenço Jorge Alvarenga (Dr. Lourenço), está em cargo na Saúde.

No quadro de servidores comissionados, poucos dentre os quase 60 nomeados até agora por Leitinho tiveram cargos no governo Bill. Alguns tidos como mais ‘técnicos’ foram mantidos ou nomeados. Também nos bastidores comenta-se que novas aquisições podem ser feitas em breve, minando ainda mais o ninho tucano. É esperar para ver.