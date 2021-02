Leitinho nomeia Dr. Lourenço como dirigente hospitalar

Adversários nas eleições de 2020, o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) e José Lourenço Alvarenga-Dr.Lourenço (PSDB) agora jogam no mesmo time. O chefe do Executivo nomeou o médico esta semana como Dirigente Hospitalar, uma função gratificada concedida a servidor efetivo – Lourenço trabalha na rede municipal há 30 anos.

A portaria nomeando o ex-candidato a prefeito pela coligação tucana foi publicada na segunda-feira (22), mas com validade retroagindo ao dia 3. Assim, Dr. Lourenço vai trabalhar com outro candidato a prefeito, Nivaldo Luís Rodrigues-Dr. Nivaldo (Republicanos), que na última hora deixou a disputa para apoiar Leitinho e agora trabalha como secretário de Saúde.

Desde o começo do governo Leitinho, Lourenço tem sido visto em locais públicos junto de Nivaldo e do prefeito. Até então atuava como médico da rede municipal, como dezenas de outros, mas agora a aproximação se oficializa. É mais um do grupo tucano a abraçar a gestão Leitinho, que já trouxe a maioria dos primeiros suplentes do partido.