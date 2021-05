Leitinho nomeia adjunto de Assuntos Jurídicos em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), nomeou esta semana o advogado Robson Fontes Paulo como secretário-adjunto municipal de Assuntos Jurídicos. ‘Dr. Robson’, como é chamado, trabalhou no Jurídico e na Segurança Pública na gestão anterior. Este ano atuava como assessor legislativo do vereador Paulo Bichof (Podemos).

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Município na segunda-feira (17), com data do dia 13. Robson trabalhou em praticamente todos os oito anos passados na gestão Bill Vieira de Souza (PSDB), por diferentes funções. Tido como pessoa de confiança do ex-prefeito e do grupo tucano, é mais um a ‘trocar de lado’ no tabuleiro político novaodessense.

Além de somar com a administração Leitinho, faz diminuírem as forças do PSDB na cidade, já enfraquecido após a perda da eleição a prefeito do médico José Lourenço Jorge Alvarenga, o Dr. Lourenço. Ou seja, fortalece a gestão atual ao mesmo tempo abate a agremiação restante tucana que, sem a Prefeitura, agora se encontra ‘apenas’ com o comando do Legislativo.

Bastidores políticos dão conta que existe a possibilidade de três dos seis vereadores eleitos no grupo encabeçado pelo PSDB nas eleições de 2020 debandar e também se alinhar ao governo Leitinho. Se isso ocorrer, o atual chefe do Poder Executivo deixaria de ter minoria na Câmara e dificultaria de vez a caminhada dos tucanos para tentar voltar ao poder em 2024.