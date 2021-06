Leitinho na moral com Doria? 2 caminhões, picape e R$ 100 mil

Em uma série de reuniões de trabalho em São Paulo na última quarta-feira (09/06), o prefeito Leitinho Schooder obteve de órgãos do Governo do Estado a garantia de que a cidade vai receber, ainda neste ano, dois caminhões avaliados em R$ 350 mil cada, uma picape leve 4×2 e R$ 100 mil em equipamentos. Os caminhões serão destinados às equipes de Serviços Urbanos, enquanto a picape e os equipamentos virão para a Defesa Civil Municipal.

O primeiro encontro no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, foi com o secretário executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, Rubens Emil Cury.

O secretário executivo confirmou a Leitinho que Nova Odessa vai receber, ainda neste ano, os dois caminhões pesados, que serão destinados aos serviços de zeladoria municipal – incluindo o recolhimento de materiais inservíveis e restos de podas, o transporte de material de construção e, eventualmente, no apoio às ações de combate ao mosquito da dengue.

Sempre acompanhado de seu chefe de Gabinete e de Segurança, o coronel Carlos Fanti, em seguida o prefeito novaodessense se reuniu com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Walter Nyakas Júnior.

Leitinho conversou longamente com o secretário e recebeu dele a confirmação de que a Prefeitura de Nova Odessa vai receber, em breve, uma picape leve de tração dianteira e R$ 100 mil em equipamentos, como geradores elétricos e motosserras, para capacitar o trabalho já desenvolvido pela Defesa Civil Municipal.

Por fim, em um encontro que não estava previsto na agenda, o prefeito e o chefe de Gabinete conversaram no Palácio dos Bandeirantes, onde estava para uma reunião com o governador João Doria, com o secretário estadual de Segurança Pública, o general João Camilo Pires de Campos. Neste caso, entre os temas, estava a participação da cidade no Sistema Detecta, de segurança pública eletrônica preventiva.

“Foi uma viagem muito produtiva. Tivemos conquistas importantes em veículos e equipamentos, que vão ajudar em muito o trabalho de campo realizado pelos nossos colaboradores da Garagem Municipal e da Defesa Civil. Foram boas conversas com os representantes do Governo do Estado, que com certeza abriram portas para Nova Odessa. Fico muito feliz em estar ajudando nossa cidade a melhorar e crescer de forma sustentável, oferecendo cada vez mais qualidade de vida para nossa população”, comentou o prefeito.