Leitinho marca retorno do Diálogos 2020

Os Diálogos 2020 está de volta. Vereador mais votado da eleição 2016 em Nova Odessa e sempre lembrado como nome ‘forte’ para a disputa ao cargo máximo da cidade, parece que desta vez Leitinho Schooder decidiu que vem mesmo concorrer a prefeito. Ele será o 1o nome entrevistado do NM nesta 2a rodada de entrevistas com pré-candidatos a prefeito da região por via remota.

A entrevista via facebook será transmitida ao vivo a partir das 19h e posteriormente publicada aqui no site. Na primeira rodada, foram mais de 20 pré-candidatos a prefeito entrevistados da região. O espaço é para que eles possam apresentar suas propostas para os principais temas que movem a vida dos moradores das cidades.